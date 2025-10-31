（影）安以軒「尪涉非法賭博、洗錢入獄」神隱3年半！夏于喬曝最新近況
〔記者蕭方綺／台北報導〕夏于喬今出席更生少年關懷協會「如果，還有選擇」特展，她之前在電影《小雁與吳愛麗》中演出崩潰弒父鋃鐺入獄，成了更生人，她當時為了角色到未來咖啡做功課，與更生人少女、社工聊天，對角色有非常大的幫助。而她的好友安以軒老公德晉集團主席陳榮煉因涉嫌非法經營賭博、洗錢而入獄，已三年半沒有公開露面，但夏于喬一直都有和安以軒聯絡，「她在過生活，努力帶小孩」。
先前傳出安以軒是虎媽，夏于喬立刻為朋友幫腔澄清，「我見過更多虎媽，她的小孩其實還小，我看過她對小孩滿滿的愛，是真的，虎媽我覺得還好。」還強調自己身邊有更在乎小孩課業的媽媽，所以認為安以軒覺得還好。
然而話題一轉，談及近日范姜彥豐控訴老婆粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，引發軒然大波，這話題也引發網友討論夫妻之間的經濟狀況，還有婚後與異性友人保持邊界感的話題。夏于喬提到自己婚前就跟老公說過「最在意單獨接送女生」，若要單獨接送必須先報備，那能不能坐在神聖的副駕？夏于喬指出老公先前就曾載彼此熟識的好友，她絲毫不介意。
至於和老公怎處理經濟分配，她說沒有認真討論過，因為彼此都很早出來工作，本身就有自己戶頭，習慣自己管錢，但像是出國時，一人買機票、另一人就會自動出錢訂飯店，她打趣說：「因為他也是個沒有很有錢的老公，會體貼他，拍戲很辛苦，做到互相體諒是感情長久關鍵。」
