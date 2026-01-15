安佃國小科學課程 半導體與AI寓教於樂

安佃國小推出「Bond！半導體的魔法疊疊樂」科普課程。（安佃國小提供）

記者陳治交／台南報導

為培養學生科學素養，安佃國小以「Bond！半導體的魔法疊疊樂」與「視覺＋AI」為主題，邀請高雄科大教授劉淑白及虎尾科大教授陳佳勳教學指導，透過自製化教具，探索半導體與人工智慧的奧妙。

教授們將晶片之間的訊號傳遞比喻為「傳聲筒在說話」，把晶片垂直貫穿的導通孔形容為「在晶片裡打隧道」，並透過「打線接合」與「疊疊樂」實作，模擬晶片之間如何以細線連結傳遞訊號，讓抽象的科技原理轉化為孩子腦中具體可想像的畫面。

廣告 廣告

在「視覺＋AI」單元中，透過不同轉速的黑白「Benham’s Disk」轉盤，讓學生實際觀察旋轉時所產生的繽紛色彩現象，進而理解視覺訊號啟動與消失的反應速度不同，大腦因此產生色彩誤判，藉此啟發學生的科學分析能力，在「做中學」逐步建立對科技原理的理解。

安佃國小校長蔡孜怡表示，用傳聲筒、打隧道、疊疊樂的比喻來說明科技原理，孩子不但聽懂了，也願意主動靠近科學。這不只是一堂課程，更是一段陪伴孩子探索未來與成長的時光，未來將整合大學與社會資源，深化科普課程與體驗活動，打造讓孩子能「看得懂科技、想得出創意」的學習環境。