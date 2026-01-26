安俊朋「頂半張鬼臉」直奔餐廳嚇壞路人 李雪下戲生大病「走個廟就好」
愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》上週於全台上映，為感謝各界支持，監製蔡意欽日前率領演員安俊朋、陳昱廷與顏瑀晴回到重要拍攝地基隆舉辦基隆首映場，並分享在基隆拍攝的點滴，安俊朋則在現場分享一段逗趣的「驚魂記」。
陳昱廷回憶當時在正濱漁港港邊拍攝，大家看到大船入港都興奮合影，更驚訝於基隆古蹟維護的完善。不過海風強勁，她苦笑表示：「當時體感溫度大概只有0度！」由於戲中角色服裝設計得非常貼身，連想藏個暖暖包在衣服裡都沒辦法，幸好大家會聚在室內一起玩遊戲取暖，才在歡笑中克服寒冬。此外，陳昱廷也對基隆美食「豆干包」印象深刻，直呼是拍片之餘最大的慰藉。
安俊朋則在現場分享一段逗趣的「驚魂記」。他透露某次拍完鬼屋戲後，因急著趕回台北避開塞車，臉上只卸了一半的驚悚鬼妝就上路，沒想到中途去餐廳詢問時，現場所有人都用「極度驚恐」的眼神盯著他，直到他反應過來才發現自己頂著半張鬼臉，讓他哭笑不得。
拍鬼片期間，陳昱廷坦言真的遇到一些難以解釋的狀況，她回憶和「青春五人幫」初孟軒、李雪、安俊朋下戲之後一起到顏廷儒家玩，體質較敏感的李雪隔天突然大病一場，結果去走個廟就沒事了，讓大家直呼：「民間習俗真的不得不信！」李雪後來無奈表示可能是自己犯太歲。
曾拿下風暴國際模特兒選拔冠軍的影壇新人顏瑀晴，在片中飾演男主角初孟軒的前女友，雖然此次遺憾沒有在基隆拍攝的戲份，但能帶著作品回到基隆參與首映，讓她備感榮幸。顏瑀晴也大方分享自己對基隆的熱愛，特別是忘憂谷藍得漂亮的海洋與放鬆氛圍，更讓她私心許願：「如果有機會的話，希望未來可以來基隆拍一個青春愛情故事！」
顏瑀晴在片中因劇團落魄而選擇與團長初孟軒分手，雖然看似是個現實的「壞女人」，但顏瑀晴對角色有著深層的見解，她強調：「這個角色其實不是壞，只是把對未來的焦慮，錯放在另一個人身上。」她透露戲外與初孟軒刻意保持距離，不特別培養感情，讓鏡頭前那種放不下卻又不得不疏離的情緒更顯自然。
不少影迷於上週末觀影後，紛紛稱讚片中由初孟軒、李雪、陳昱廷、顏廷儒與安俊朋組成的「青春五人幫」互動極為自然，五人詮釋為實現劇團夢想而奮鬥的熱血與無奈，更厲害的是能精準抓穩喜劇節奏，笑點滿滿！其中近年在影視圈表現備受肯定、戲路持續拓展的李雪，再度展現不設限的演出企圖心，她大膽挑戰高難度表演，在鬼屋橋段直接下腰化身「大法師版貞子」，不只驚呆觀眾，拍攝現場所有人也都印象深刻。
李雪笑說：「下腰是我自己要求的，覺得效果一定會很好，還好身體還挺得住！」她也分享，鬼的戲服相當輕薄，拍攝時又正值冬天，全靠意志力硬撐，該場戲拍完後，她笑言：「連指甲縫都黑到像在公園玩沙一整天的小朋友。」《啵me之我的青春住了鬼》全台熱映中。
