安倍師徒情牽外交線 川普超暖待日相高市如小妹
美國總統川普結束日本訪問，與日本首相高市早苗分別前往南韓，準備出席APEC會議。日本媒體盤點此次日美峰會成果，認為日本政府打出的「安倍晉三牌」奏效，快速拉近了兩人距離，達到高市早苗會前期待的締結個人情誼。雙邊也簽署共同宣言，強調深化軍事、經濟等合作；兩國部長級閣僚也簽署造船合作備忘錄；川普也另外出席民間商務活動，與多間日本企業簽訂超過4千億美元的投資協議。
日本首相 高市早苗：「總統先生，歡迎回到日本。」
日相高市早苗頭一回當主人，來的賓客正是自己老師的好友──美國總統川普，有朋自有遠方來，高市何止是不亦樂乎，簡直興奮得像個小女孩。
老友的愛徒繼承衣缽登上首相，川普甚感欣慰，79歲的他看著64歲的高市，展現出有如長輩般的疼愛。
美國總統 川普：「看到你現在成為首相，我一點也不感到驚訝，他想安倍也會非常高興。我代表美國向你表示祝賀。」
雖然剛出新手村就遇到高難度任務，但幸好高市握有「安倍晉三王牌」。首先是日本方的口譯員，這次擔任高市翻譯的外務省官員高尾直，曾是安倍的御用隨行口譯，川普跟晉三能成為麻吉，少不了高尾一份功勞。
日本首相 高市早苗：「這是安倍昭惠夫人為您準備的，是晉三曾使用的推桿。」
美國總統 川普：「晉三真的是個很棒的人。」
日本政府善用安倍這張好牌，川普亦是「愛屋及烏」，在眾人面前對高市百般呵護。峰會後，川普、高市前往橫須賀美軍基地視察，美國總統罕見與他國領袖共乘「陸戰隊一號」(Marine One)，兩人甚至在機上留下了可愛的合照。
美國總統 川普：「這位女士是個大贏家，你們都知道我們很要好。」
高市也陪同川普登上核動力航母「喬治華盛頓號」，並在「大哥」的邀請下上台致詞，兩人互動極其融洽，川普用力地摟了摟高市，好像在跟朋友介紹自家小妹一樣。甚至在高市結束說話後，緊緊牽著她的手護送下台。
另外，高市競選黨總裁時提出「JAPAP IS BACK」的標語，白宮也貼心的製作成刺繡帽做為祝賀禮。而總是一副利字當頭的川普，難得做出這樣的承諾──
美國總統 川普：「我謹代表我國向您表明，無論何時您有任何疑問、任何顧慮、任何需求、任何需要幫助的地方，只要我能為日本提供任何幫助，我們都會全力支持。我們是最強而有力的盟友。」
川普向高市開出「有求必應」的支票，聽著覺得甚是窩心，但日本可是付出了代價。
美國總統 川普(2025.07)：「我們的車根本進不去，因為日本不接受美國車。」
川普不高興美國車進不了日本市場，高市政府二話不說，在迎賓館廣場停了兩台福特皮卡；根據內部消息，同款型號未來可能成為公家車，以此表示支持進口美國車的態度。
兩人簽署的共同宣言，除了肯定強韌夥伴關係、同意強化軍事合作，實現自由印太、對台海和平重要性達成共識；加強稀土、AI、造船等經濟交流，才是聯合聲明的重點。高市強調，會「誠實且迅速地」執行關稅協商內容。
峰會場邊，兩國部長級閣僚趕緊履行合約，美國商務部長與日本國土交通大臣簽署備忘錄，同意新設置雙邊造船機構，並推動相關互助、互惠。
美國總統 川普(2025.07)：「我跟日本簽署了一份超大貿易協商，很可能是史上最大張！」
至於川普引以為傲的5500億美元超級投資大單，已經有不少日本企業表達意願。
美國商務部長 盧特尼克：「我非常自豪地宣布，今晚我們將簽署一項價值4900億美元的投資協議。」
川普另外出席了民間商務活動，多家企業受邀出席，包括軟銀、東芝、三菱電機、金德摩根等知名企業，都清楚表明對美投資承諾。
美國總統 川普：「去年11月總統大選後，我們招攬了相當的資金，未來也將會有更多資金進入；例如軟銀、JERA、JCB、豐田、三菱、日立、本田。」
日本政府表示，若單純估算，5500億美元的投資額目前至少達到了4千億，展現出兌現關稅支票的信心，持續呼籲企業主共襄盛舉，為日本爭取更多的話語權。
