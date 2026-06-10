安倍昭惠、邱義仁同場談印太 李逸洋：守護台灣就是守護民主陣營AI優勢

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

「第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇」9日在東京舉行，總統賴清德以預錄影片致詞，日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠、駐日代表李逸洋受邀發表談話；總統府資政邱義仁、美國哈德遜研究所日本事務主席溫斯坦及日本智庫「國家基本問題研究所」理事長櫻井良子也出席並發表專題演講。 圖：駐日代表處提供

[Newtalk新聞] 由國立政治大學安倍晉三研究中心、日本智庫「國家基本問題研究所」及台灣日本研究院共同主辦的「第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇」，今（9）日在東京舉行。總統賴清德以預錄影片方式發表談話，日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠、駐日代表李逸洋也受邀致詞；總統府資政邱義仁、美國哈德遜研究所（Hudson Institute）日本事務主席溫斯坦（Kenneth Weinstein）及「國家基本問題研究所」理事長櫻井良子則發表專題演講。

廣告 廣告

由國立政治大學安倍晉三研究中心、日本智庫「國家基本問題研究所」及台灣日本研究院共同主辦的「第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇」，9日在東京舉行。日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠、我駐日代表李逸洋（右）、總統府資政邱義仁（左）三人在現場合照留影，顯示台日往來友誼深厚。 圖：駐日代表處提供

李逸洋晚間在臉書分享出席情形表示，論壇以「安倍大戰略與印太基石的台日關係」為主題，聚焦安倍晉三留下的外交與安全戰略遺產，以及台日未來在印太區域合作的重要角色。

賴清德在致詞中表示，政治大學成立全球第一個以安倍晉三為名的常設研究機構，具有重要歷史意義，而此次論壇以台日關係作為討論核心，更象徵兩個民主夥伴共同回顧歷史、展望未來。

賴清德指出，安倍晉三不僅是高瞻遠矚的政治家，也是台灣人民永遠懷念的好朋友。他提出「自由開放的印度太平洋」構想，深刻影響印太區域的安全與繁榮，至今仍是民主國家共同遵循的重要戰略方向。

李逸洋則以全程日文、不看講稿方式發表演說。他表示，安倍晉三率先向國際社會提出「自由開放的印度太平洋」願景，並明確提出「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」，對區域和平穩定具有深遠影響。

李逸洋指出，台灣已成為AI時代全球最重要的硬體供應鏈基地之一，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾形容「台灣是AI革命的中心」，顯示台灣在全球科技產業的重要地位。

他表示，守護台灣不只是維護區域安全，更關係到民主國家在人工智慧產業的競爭優勢。若台海發生衝突，不僅將衝擊全球供應鏈，也可能對世界經濟造成巨大損失。

李逸洋引述美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）及彭博經濟研究指出，若中國對台動武，全球第一年經濟損失可能高達10.6兆美元，相當於全球GDP平均衰退8.7%。因此，維持台海和平穩定不只是台灣與日本的課題，更是全球共同利益。

我駐日代表李逸洋受邀出席 圖：駐日代表處提供

面對中國持續升高軍事壓力，李逸洋表示，台灣今年已將國防預算提升至GDP的3.32%，展現強化自我防衛能力的決心。他也肯定日本近年推動「自由開放的印度太平洋」升級版戰略，透過強化防衛能力與深化國際合作，共同維護區域秩序。

李逸洋強調，面對中國在政治與經濟領域日益加劇的脅迫行動，台灣、日本、美國及理念相近的民主夥伴更有必要攜手合作，共同守護自由開放的印度太平洋，這也是當前民主國家共同承擔的重要責任。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

邱義仁罕見發聲談兩岸路線 他分析：重點是為何是他、為何是現在

安倍昭惠四訪高雄追思安倍 陳其邁一句「這裡就是妳的家」惹淚

總統府資政邱義仁受邀出席「第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇」，並進行專題演講。 圖：駐日代表處提供