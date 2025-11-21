安倍晉三昔挺台鳳梨！ 總統挺水產「登日」

總統賴清德。（圖／TVBS）

賴清德總統日前透過品嘗壽司表達對日本水產的支持，這一舉動意外在日本東京電車螢幕上曝光，引發熱烈迴響。此事讓人聯想起4年前安倍晉三力挺台灣鳳梨的情誼，也引發兩岸關係新一輪的緊張。民進黨立委們紛紛響應，以實際行動支持日本，包括推出赴日旅遊折價券等措施，展現台日友好關係。然而，中國外交部則對此表達強烈不滿，批評台灣當局在「作秀」，重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

總統賴清德。（圖／TVBS）

賴清德總統在20日享用壽司支持日本水產後，有台灣民眾在日本搭乘東急田園都市線時，意外發現總統的照片登上電車螢幕，以「台灣總統用壽司午餐支持日本」為標題，引起廣泛關注。這張午餐照片意外在日本引起熱議，成為台日友誼的象徵。雖然總統在活動中不慎被稻草絆倒，但仍以實際行動展現對日本的支持。

高雄立委許智傑分享了自己的看法，他表示安倍晉三曾經賣台灣鳳梨，被視為相挺台灣，同樣地，賴總統吃日本壽司也是一種相挺行為。他期望國民黨也能一同呼應這樣的友好舉動。許智傑回憶起2021年台灣鳳梨被中國大陸封殺時，安倍晉三曾在社群媒體上發文支持台灣鳳梨，如今台灣總統的行動可視為一種回報。

高雄立委許智傑與邱議瑩。（圖／TVBS）

民進黨立委邱議瑩也積極響應，她提到日本有各種象徵意義的水果，如代表平安的蘋果、大吉大利的橘子，以及預示好事將發生的柿餅。她不僅品嘗日本水果，還號召高雄市民支持高市早苗，並呼籲國籍航空提供飛往日本的機票千元折價券。

台灣官員們也紛紛以實際行動表達支持，交通部長林佳龍享用日本干貝刺身，而正在布魯塞爾的次長吳志中與駐歐盟兼比利時代表謝志偉則特地找了一間日本料理餐廳，強調要及時支持盟友。

大陸外交部發言人 毛寧。（圖／TVBS）

然而，這些友好舉動引起中國大陸的不滿。中國外交部發言人毛寧批評道，台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局如何表演作秀，都改變不了這一事實。

