安倍晉三案兇嫌妹出庭 曝冷血母沉迷統一教害大哥輕生「討錢時才變慈愛」

日本前首相安倍晉三2022年7月8日於奈良街頭演說時，突遭男子山上徹也近距離槍殺身亡，奈良地方法院昨日（11/19）舉行第九次公審，並傳喚山上徹也的妹妹出庭作證。山上徹也妹妹表示，他們家一直認為安倍晉三和統一教會存在一定程度關係，加上母親長年沉迷於統一教，導致一家人長年受苦，和母親同住的大哥更於2015年自殺，因此對於該起轟動全球的命案，其實不覺得意外。

山上徹也的妹妹證稱，母親是舊統一教（現稱世界和平統一家庭聯合會）信徒，且非常沉迷，1991年至1998年間陸續向教會捐款超過1億日圓（約台幣2千萬元），母親也因陸續將錢捐出，因此在2020年破產，卻依舊沉迷不誤。

妹妹表示，母親平時對她十分冷淡，只有在要捐款，或以前往韓國的教團總部為由，向自己伸手要錢時，才會表現出特別親近、慈愛的樣子，但她明知這些只是假象，「因為還是母親的臉，我無法狠下心拒絕。」讓她既憤怒又痛苦。

談及山上徹也，妹妹表示，家中最反對統一教、和母親同住的大哥於2015年輕生，當時山上徹也在葬禮時整夜守在大哥的遺體旁邊，還崩潰痛哭「都是我的錯！」之後就和家人斷聯，再獲悉對方消息時，竟是他跑去刺殺安倍。

妹妹接著表示，同樣是信徒的阿姨曾將安倍向教會致意的影片傳給自己，並多次要求她在選舉時投給自民黨，所以一直認為安倍和統一教會存在一定程度的關係，並認為家人們「是被統一教會摧毀的受害者」，因此對於該起轟動全球的命案，她其實不覺得意外。被問及是否想過要對教會復仇？妹妹表示，比起復仇，更不想再跟該教有牽連；猶豫片刻後，又稱「如果能報復，或許我也會那麼做」。

據了解，山上徹也目前已承認殺人罪的起訴內容，目前主要爭議點在於量刑，包括對於統一教會的怨恨是否足以成為動機，以及最終為何選擇安倍作為攻擊目標等，都還有待釐清。

