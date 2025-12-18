即時中心／徐子為報導



前日本首相安倍晉三於2022年7月在奈良助選演說時，遭槍擊傷重不治，奈良地方法院持續審理該案，檢方偵結，今（18）天以殺人罪嫌對45歲被告山上徹也求處「無期徒刑」，本案將於明（2026）年1月21日宣判。





山上徹也行兇後當場被捕，他聲稱，犯案動機是因安倍晉三支持讓母親過度沉迷的「統一教會」，還捐獻1億日圓（約折合新台幣2000萬元）給教會，導致她的家庭經濟困頓、童年生活悲慘。



針對山上徹也當場以自製槍枝殺害安倍晉三事實，及被告具刑事責任能力，檢辯雙方都未爭執，而量刑就成為最大爭點。



庭審中，辯方強調，由於山上徹也的母親捐獻，導致被告的大哥自戕，他本人也被迫放棄升學，母親沉迷於宗教信仰，讓家庭陷入崩壞狀態，被告主張家庭環境與本案存在關聯，在量刑時「應予以充分考量」。



對此，檢方則反駁，即使成長背景不幸，仍有許多人沒有走上犯罪道路，強調「不幸的成長背景不能構成減刑理由」，且被害者與此毫無關聯。



安倍晉三的妻子安倍昭惠本月3日首次利用「被害者參加制度」出庭。不過，她今天並未出庭，而是由代理律師朗讀書面陳述。她寫道，「丈夫突然離世過於震撼，讓我腦中一片空白。在相當長的一段時間裡，我彷彿身處夢中。」



安倍昭惠提到，丈夫生前曾對她說過，「政治是要賭上性命來做的。如果有那一天，還請妳替我發表得體的聲明」，她記得自己當時回，「別說這種不吉利的話」，「我做夢也沒想到，那一天竟然會真的到來」。



安倍昭惠在書面陳述中對被告山上徹也表示，「希望你能正面面對自己所做的事情，並為罪行好好贖罪。」





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／安倍晉三槍擊案偵結 檢方今對兇嫌山上徹也求處「無期徒刑」

