安倍晉三槍擊案宣判 被告山上徹也被判無期徒刑

[Newtalk新聞] 日本前首相安倍晉三於2022年7月在奈良市參議院選舉助選演說時遭槍擊身亡案，奈良地方法院今（21日）宣判，被告山上徹也（45歲）被判處無期徒刑，與檢方求刑一致。審判長表示，此案為戰後罕見重大犯罪，駁回辯方主張被告因宗教虐待受害而應減刑的請求。

被告山上徹也在公審中承認殺人及違反《槍刀法》等罪行。檢方強調，此案屬「戰後史無前例的犯罪」，被告行為草率且極度輕視生命，對民主社會構成嚴重威脅。辯方則主張，被告為宗教相關虐待受害者，即便最重刑期也應限於20年內，讓其在65歲前重返社會，貢獻於揭露宗教傷害的經驗。

廣告 廣告

據辯方透露，被告母親成為世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）信徒後，捐款總額達1億日元，導致家庭經濟崩潰，被告與家人人生徹底打亂，對教團復仇心切。被告原計畫襲擊教團高層，但因新冠疫情難以執行，轉而鎖定曾向教團友好團體發送視頻致辭的安倍，認為能引發社會關注並批評教團活動。

檢方雖認被告成長經歷不幸，但反對大幅減刑，指出被告40多歲具善惡判斷能力，將怨恨轉嫁無關的安倍，犯行精密計畫且在選舉期間公眾場合使用自製槍械，結果造成不可挽回的生命損失，再犯風險高。法院判決支持檢方觀點，認定被告不幸遭遇對量刑影響「極其有限」，無法正當化殺人行為。

安倍晉三槍擊案發生於2022年7月8日，山上徹也在奈良市近鐵大和西大寺站前，以自製槍枝射擊正在演說的安倍晉三（時年67歲），導致其不治身亡，震驚全球。山上徹也行凶後當場被捕。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本海上自衛隊引進國產小型水中無人機 強化水下防衛、ISR能力

楊宏基觀點》「狼來了」的警示 從突破中線到平均每日10架越線挑釁