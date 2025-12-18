安倍晉三槍擊案審理終結 檢方求處山上徹也無期徒刑

（中央社記者戴雅真東京18日專電）日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良市進行助選演說時遭槍擊身亡，審理最終日的第15次庭審今天在奈良地方法院開庭，檢方以殺人罪對45歲被告山上徹也求處無期徒刑，將於2026年1月21日宣判。

每日新聞、產經新聞報導，對於山上徹也自製槍枝並殺害時年67歲的安倍晉三，以及被告具有刑事責任能力，檢辯雙方都沒有爭議，於是量刑成為最大爭點。

10月28日首次開庭時，山上表示「所有指控均屬實」，而他母親向舊統一教會捐出巨額款項對他造成的影響，成為審理時焦點。

廣告 廣告

至今的庭審中，辯方強調，由於母親捐獻導致被告的大哥自我了斷，他本人也被迫放棄升學，家庭陷入崩壞狀態，主張家庭環境與本案存在關聯，在量刑時「應予以充分考量」。

對此，檢方則指出，即使成長背景不幸，仍有許多人沒有走上犯罪道路，強調「不幸的成長背景不能構成減刑理由」，而且被害者與此毫無關聯。

安倍晉三的妻子安倍昭惠12月3日在第13次庭審時，首次利用「被害者參加制度」出庭。她今天並未出庭，由代理律師朗讀書面陳述。她寫道，「丈夫突然離世過於震撼，讓我腦中一片空白。在相當長的一段時間裡，我彷彿身處夢中。」

她提到安倍晉三生前致力於解決北韓綁架日本人等問題，遭到槍擊當時，安倍身上別著象徵希望被綁架者獲救的「藍絲帶徽章」被子彈震飛，但並未破裂。她表示，「這代表他想要救出被綁架者的強烈意志，讓徽章在沒有破裂的情況下回到我身邊。」

安倍昭惠提到，丈夫生前對她說過，「政治是要賭上性命來做的。如果有那一天，還請妳替我發表得體的聲明」，她記得自己當時回應，「別說這種不吉利的話」，「我做夢也沒想到，那一天竟然會真的到來」。

安倍昭惠在陳述中對被告表示，「希望你能正面面對自己所做的事情，並為罪行好好贖罪。」（編輯：陳承功）1141218