安倍晉三槍擊案庭審！槍手遭求處無期徒刑 檢方痛批：冷血、極端自私

日本前首相安倍晉三槍擊案，45歲嫌犯山上徹也（紅圈處）遭檢方求處無期徒刑。（翻攝自Ｘ）

日本前首相安倍晉三在2022年7月遭槍擊身亡震驚國際，相關案件審理持續進行。日本檢方今（18日）在奈良地方法院的審理中，正式對被告山上徹也求處無期徒刑，認定其犯行「極端自私，對人命毫不尊重」。

奈良街頭震撼一槍 安倍晉三演說中遇刺身亡

根據《YAHOO JAPAN》報導，山上徹也被控於3年前在奈良市一場街頭助選演說中，使用自行製作的「管狀手槍」從後方開槍，當場射殺時任前首相安倍晉三，案件震驚日本政壇與國際社會。

動機成審理焦點 牽扯母親捐款舊統一教會

庭審過程中，山上徹也的犯案動機成為關鍵。山上供稱，其母親長期向前統一教會（現世界和平統一家庭聯合）捐出鉅額金錢，導致家庭經濟崩潰，對他造成極大心理影響。

他坦言選擇安倍晉三作為攻擊對象，是因為「若是其他政治人物，象徵意義不夠強」，但同時又辯稱，真正的目標其實是教團高層，安倍並非「本來的目標」。

昭恵夫人心聲曝光 盼被告正面面對罪行

18日的庭審於下午1時許展開，安倍晉三的遺孀昭恵夫人透過代理律師代為宣讀意見陳述，表示將「向前看，繼承丈夫的志向繼續努力」。

隨後，檢方正式對被告山上徹也求處無期徒刑，認定其犯行冷血「極端自私，對人命毫不尊重」。

