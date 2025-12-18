安倍晉三槍擊案》山上徹也遭檢求處無期徒刑 明年1月21日宣判

2022年7月8日，日本前首相安倍晉三在奈良市為參議院選舉助選演說時，遭凶嫌山上徹也以自製槍械近距離從背後射擊，胸部及頸部中彈，送醫後不治。 圖：截自推特@airi_deshi_555（資料照片）

[Newtalk新聞] 日本前首相安倍晉三2022年遭槍擊身亡案，18日在奈良地方法院舉行最後一次公審，檢方對被告山上徹也（45歲）具體求處無期徒刑，強調其犯行嚴重且在眾人聚集處發動攻擊，不應因童年不幸大幅減輕刑責。庭審結辨後，預計將於2026年1月21日宣判。

檢方在論告中指出，山上徹也「以自我為中心、對人命輕視」，選在選舉期間多人聚集的街頭演說現場行凶，造成戰後日本前所未見的重大影響。檢方強調，許多人同樣有不幸童年卻未走上犯罪道路，因此被告的成長背景不應成為減刑主要理由，要求從重量刑。

被告山上徹也的辯護律師則在最終陳述中主張，山上因母親沉迷統一教（舊統一教會）捐獻巨款導致家庭破產、童年遭受「兒童虐待」，犯案動機與經緯應充分納入量刑考量。辯護方雖承認行為不可原諒，但盼法官考慮其心理創傷。

事件發生於2022年7月8日，安倍晉三在奈良市為參議院選舉助選演說時，遭山上徹也以自製槍械近距離從背後射擊，胸部及頸部中彈，送醫後不治，享壽67歲。山上當場被捕，今年10月首度開庭時已承認殺人等罪名。

山上徹也供稱，犯案動機是怨恨統一教，認為安倍與該教會有關聯，其母親捐獻約1億日圓（約新台幣2000萬元）給教會，導致家庭經濟崩潰、童年悲慘。審判焦點長期圍繞被告家庭背景對量刑影響，以及自製槍械是否違反槍刀法。

安倍遇刺事件震驚國際，引發日本社會對統一教與政界關係的廣泛檢討。案件審理歷時3年多，今日結審後進入判決階段，日本輿論持續關注最終量刑結果。

