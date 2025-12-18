安倍晉三槍殺案 槍手山上徹也遭求處無期徒刑

日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良街頭助選時，遭前自衛隊員山上徹也持自製槍械擊斃，奈良地方法院正進行審理當中，最新進展是，檢方在庭上對山上徹也求處無期徒刑。

根據日媒《富士新聞網》報導， 檢方主張，山上徹也是40多歲的成年人，能夠分辨是非對錯，即使有不幸的年經歷，但也與受害者無關，這是一起令人髮指的罪刑。山上徹也方面，在先前的審理中，他已承認指控全部屬實，不過他的辯護律師仍針對部分指控的有效性提出了異議，對於山上的刑責也主張，山上犯罪是原因是受到「宗教迫害」，他的母親曾是統一教教徒，還向教會捐贈鉅額。

審理的過程中，山上徹也曾自述，在他反對母親信仰的哥哥自殺後，就對統一教產生怨恨，並開始考慮襲擊統一教領袖，但計畫無法達成，從而轉向其他目標，至於選擇安倍的原因是，認為他對統一教有很大的影響，刺殺行動能給統一教一大打擊。

而安倍的遺孀安倍昭惠透過律師表達聲明，她悲訴，我突然成了受害者的家屬，震驚到大腦一片空白，每當想起丈夫就淚流不止，但不想選擇心懷仇恨、埋怨，一直努力克制自己，突然失去丈夫的痛苦永遠不會消失，要求被告為自己的罪行承擔責任。

