安倍晉三遇刺案今宣判！山上徹也罪名成立 判處無期徒刑

日本前首相安倍晉三遇刺案今宣判，奈良地方法院判處行刺的兇手山上徹也無期徒刑。據悉宣判時山上徹也神情鎮定，目不斜視地聆聽判決結果。

開槍射殺安倍晉三的兇手山上徹也遭判無期徒刑。（圖／路透）

在判決理由中，檢方主張本案的關鍵證據，也就是作案用的自製槍支，被認定是在《槍砲刀械管制法》中規定的可判處無期徒刑的「砲」。法官表示：「（這支自製槍）足以殺人或傷人，因此，開槍和持有槍支的兩項指控都成立。」

根據起訴書內容，山上徹也涉及殺人罪、槍砲刀械管制法違反、武器製造法違反、火藥類管制法違反及建築物損壞等共計5項罪名。

據日媒報導，45歲的山上徹也身穿黑色高領毛衣和卡其褲神態自若地走進法庭坐下，面無表情地瀏覽著面前的文件；宣判後，山上徹也向主審法官鞠躬，然後回到被告席，再次低頭查看桌上的文件，大約持續了一分鐘。

山上徹也於去年10月在第一次庭審中認罪。當時審判的焦點在於他的成長經歷，由於其母親向統一教會捐款，導致家庭經濟拮据，使得山上徹也對統一教心生怨恨，並決定向安倍晉三發動攻擊。

在審訊中，山上透露，他之所以想攻擊統一教高層成員，是因為他的母親告訴他，輕生身亡的哥哥「多虧了捐款，已經進到天堂」。而當時由於新冠疫情導致高層成員不知何時能夠訪問日本，於是他將目標轉向安倍晉三，因為他認為安倍與該教派有關聯。

儘管辯方基於以上理由主張有期徒刑，但檢方仍尋求判處終身監禁，認為「他的成長經歷對他決定犯罪的影響非常有限」，並且在一個法治國家，訴諸暴力是絕對不可接受的。

