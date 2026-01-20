安倍晉三遇刺案今宣判 檢方求處山上徹也無期徒刑

日本前首相安倍晉三2022年7月在助選演說期間遭槍殺身亡的事件，日本法院今天(21日)將針對嫌犯山上徹也進行宣判。這起在光天化日犯下的刺殺事件震驚了全球。

這起刺殺事件在少有槍枝暴力的日本引發了反思，也引發人們對於保守派國會議員與統一教之間關係的高度關注。

45歲的山下徹也因為以自製槍枝殺害了日本在位時間最長的首相，被指控犯下殺人與違反槍砲彈藥管制等罪名。

山下徹也已在去年10月承認犯下殺人罪。檢方以「戰後歷史上前所未有的犯行」，對社會產生其為嚴重的影響，對他求處無期徒刑。

廣告 廣告

辯方表示，被告是與宗教有關的虐待行為的受害者，主張最高刑期應為20年。

辯方指出，被告的母親信仰「世界平和統一家庭聯合」(舊稱統一教)，並捐出了高達1億日圓(63.2萬美元)的捐款，導致家庭陷入貧窮，被告因為自己與家人的人生被任由擺布，對教會產生了報復念頭。

辯方表示，在丈夫自殺、另一個兒子罹患重病後，山下徹也的母親將所有資產都捐給教會，希望「挽救」她的家庭，最終捐款總金額高達1億日圓。山下徹也因此被迫中斷大學學業。2005年，在他的哥哥自殺身亡後，山下徹也也曾試圖自殺。

檢方指出，山下徹也襲擊向教會友好團體發送影音訊息的安倍晉三，認為這將「讓教會的活動受到社會關注，遭受更多批判」。檢方不否認被告不幸的成長經歷，但不能因此減輕刑期，因為其犯行目光短淺、嚴重輕視人命。

2020年，被告開始自製槍械，並在偏遠山區進行精密的試射程序。檢方認為，這顯示被告襲擊安倍晉三是高度預謀的行為。

在安倍晉三遭刺殺後，調查揭露了統一教與多名自民黨國會議員有密切關聯，並導致4名內閣大臣辭職。

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。