安倍晉三遇刺案宣判遺孀說話了！安倍昭惠：延續丈夫遺志活下去

日本前首相安倍晉三遇刺案今宣判，奈良地方法院判處行刺的兇手山上徹也無期徒刑，判決出爐後，安倍晉三遺孀安倍昭惠透過書面聲明表示，「自丈夫突然離世以來那段漫長的歲月，終於迎來了一個段落。」

安倍晉三遺孀安倍昭惠。（圖／美聯社）

綜合日媒報導，安倍昭惠在聲明中對司法與執法人員表達感謝，「感謝警方與檢方蒐集並整理大量證據，釐清事實真相；也感謝法院與警方為了審理順利所付出的嚴密維安工作。」她並特別感謝參與審理的裁判員，「在兼顧工作與家庭的情況下，仍投入超過15天的時間參與審判，對此深表感激。」

她進一步表示，「希望被告能正視自己所做的一切，為奪走我無可取代的家人，丈夫的生命，誠實地承擔與償還其罪責。」她指出，「今後我仍將向前看，延續丈夫的遺志，珍惜每一天地活下去。」

根據奈良地方法院在量刑理由指出，本案「嚴重危害公共安寧與社會安全，屬於極為惡質的犯罪行為」。法院指出，山上因自身不幸的成長經歷，對舊統一教會抱持強烈憤怒，「從其人生歷程來看，並非完全無法理解」。然而，法院認為，他即使處於社會孤立狀態，仍有機會尋求支援，卻未選擇這條道路。

法院最終認定，山上的成長背景僅屬事件的遠因之一，「並未對其最終決策產生決定性影響」，犯行屬於「短視且以自我為中心」，全面駁回辯護方要求酌情減刑的主張。

