安倍晉三遇刺案宣判 兇手山上徹也遭判無期徒刑

日本前首相安倍晉三於2022年遭槍擊身亡，在時隔逾3年後，奈良地方法院今日作出裁定，判處兇手山上徹也無期徒刑。

回顧案發過程，2022年7月8日時，安倍晉三在奈良街頭為參議院大選演講造勢時，遭山上徹也持土製手槍近距離射擊，送醫後不治身亡，享壽67歲。山上徹也去（2025）年10月出庭時表示，起訴狀裡寫的全都是事實，坦承犯下謀殺罪。

根據NHK報導，山上徹也的行凶理由是因父親輕生後，母親加入宗教團體「舊統一教」，並捐出巨額資產導致家中破產，他的哥哥也因長期資金窘迫和生活壓力而自殺。山上徹也認為安倍是統一教最重要的支持者之一，因此決定刺殺安倍表達不滿。

廣告 廣告

安倍晉三的案件也引發日本社會關注舊統一教問題，2023年日本文部科學省（文科省）針對舊統一教進行調查發現，該宗教至少從1980年開始即長期持續洗腦信徒，讓信徒缺乏判斷能力，再藉機要求捐款或購買物品，使信徒遭受巨額金錢損失，危害生活的穩定度。

文科省認定，舊統一教有違法、明顯損害公眾福祉，跟偏離宗教團體目的行為等事證，因此申請解散舊統一教。2025年3月東京地方法院裁定，要求舊統一教解散，成為繼奧姆真理教、明覺寺後，日本第3個被下令解散的宗教團體。

※珍愛生命 生命線專線：1995

更多公視新聞網報導

雞蛋溯源噴印制度2022年上路 供辨識牧場及飼養方式

前日相安倍晉三槍擊案 被告出庭首度道歉

安倍晉三遇殺案首開庭 兇手山上徹也當庭認罪

