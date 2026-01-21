安倍晉三遇刺案一審宣判 兇手山上徹也判「無期徒刑」

涉嫌於2022年7月使用自製手槍，刺殺日本前首相安倍晉三的45歲被告山上徹也，奈良地方法院於21日召開裁判員裁判（陪審團審判），由裁判長田中伸一宣讀判決，依檢方求刑，判處被告無期徒刑。山上徹也被控殺人、違反《槍砲刀劍類所持等取締法》、違反《武器等製造法》及《火藥類取締法》等多項罪名。審判過程中，山上徹也對於起訴內容全數承認，表示「全部都是事實，沒有錯誤」。檢辯雙方的攻防焦點主要集中在量刑輕重，特別是被告的犯案動機與其家庭背景的關聯。

日媒報導，辯護律師主張，山上徹也的母親沉迷於「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教），將父親過世後的保險金等資產，在數年內捐獻總額約1億日圓給教團，導致家庭經濟破產、生活困頓。辯方強調這是因為「宗教受害」導致的悲劇，主張被告因母親沉迷宗教而遭遇極度不幸的成長歷程，應將其視為量刑時最重要的考量因素，請求判處20年以下有期徒刑。



然而，檢方在論告求刑時指出，雖然不否認被告有不幸的成長背景，但被告已是40多歲且具備善惡判斷能力的社會人士，「縱使成長背景不幸，也與被害人無關」。檢方強調，社會上有許多經歷相同甚至更不幸遭遇的人並未犯罪，不能因此大幅減輕刑責。檢方認為，被告在案發前一年半就開始製造槍枝，並反覆試射提升性能，犯行極具計畫性且危險惡質，造成憲政史上曾任首相者遭殺害的重大結果，因此求處無期徒刑。



安倍晉三的遺孀安倍昭惠透過律師代讀意見陳述，表示丈夫的驟逝讓她深受打擊，「眼前一片漆黑，彷彿長久置身夢中」。她並透露，安倍晉三的母親在失去兒子後鬱鬱寡歡，已於去年2月4日過世，如今只剩她一人。安倍昭惠在陳述中指出，她佩戴著婆婆的圍巾與丈夫生前繫帶的藍絲帶徽章出席庭審，原本希望能看到被告的悔意，但在法庭上並未獲得被告的直接道歉。她強烈要求被告正面面對罪行，確實贖罪。



判決結果最終採納檢方主張，認定被告犯行重大，判處無期徒刑。全案自2025年10月28日開始審理，期間傳喚被告母親、妹妹及宗教社會學者等12名證人，歷經16次開庭審理後做出上述判決。



