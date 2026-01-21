安倍晉三遇刺案 被告山上徹也遭判無期徒刑

日本前首相安倍晉三2022年在奈良遇刺身亡，45歲的山上徹也被控槍殺當時正在發表輔選演說的安倍，經多次開庭審理，奈良地方法院今天對山上徹也作出判決，依檢方求刑判處無期徒刑。

本案中，殺人罪是否成立及被告的刑事責任能力並無爭議，量刑判斷成為審理焦點。檢方指出「這是戰後史無前例的犯罪」，要求判處無期徒刑。辯方則主張被告是宗教相關虐待的受害者，「即便最重的徒刑也應在20年以內」。

據辯方等透露，被告母親成為「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）的信徒後，長年沉迷宗教，陸續捐款總計超過1億日圓，最終導致破產。辯方主張，案件是宗教受害長期累積後引發的結果，認為判處20年以下有期徒刑較為適當。

檢方指出，被告在聚集大量民眾的街頭演說現場使用自製槍枝開火，犯行「極度危險、性質惡劣」。此外，被告自事件發生約一年半前起，便以殺害為目的開始製造自製槍枝，反覆試作並提升性能，屬於「經過周密準備、計畫性極高的犯罪」。

檢方也強調，戰後首次有曾任首相者遭殺害，事件結果極為重大，對社會造成深遠影響。檢方雖不否認被告成長經歷的不幸，但反對大幅減輕刑罰，認為其犯罪行為草率且極度輕視生命。

本案於2025年10月28日開庭，被告在審理過程中承認對安倍的殺人罪成立。審理期間，被告母親、妹妹及宗教社會學者等共12人出庭作證，連同判決在內共開庭16次。

45歲的山上徹也被控在2022年於奈良市槍殺正在發表輔選演說的安倍，被依5項罪名問罪。安倍當時經過搶救後仍不治，享年67歲。