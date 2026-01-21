安倍晉三遇刺超過3年 凶嫌山上徹也判決今揭曉

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

前日本首相安倍晉三於2022年7月8日在奈良市街頭演說時遭槍擊身亡，震驚國際。案發迄今超過3年，凶嫌山上徹也將於今日正式迎來法院判決。

前日本首相安倍晉三於2022年7月8日在奈良市街頭演說時遭槍擊身亡。（圖／U.S. Embassy Tokyo官網）

根據外媒報導，現年45歲的山上徹也被指控殺人及違反槍炮刀械管制等多項罪名。他在去年10月出庭時承認殺人罪，但對部分指控提出抗辯。檢方形容此案是「戰後史無前例的罪行」，強調其造成的社會影響「極為嚴重」，因此求處無期徒刑。

回顧案發當日，67歲的安倍晉三在距參議院大選僅剩2天時，於近鐵大和西大寺站前替候選人助選演說，卻遭山上徹也持自製槍械射擊，當場重傷不治。嫌犯隨即被制伏逮捕。

根據山上徹也供述，行凶動機源於母親長期向「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）高額捐款，導致家庭破產。他認為安倍與該教團關係密切，因此選擇以暴力方式表達怨恨。

