安倍案第13次審訊 遺孀昭惠夫人首度出庭

日本已故前首相安倍晉三槍擊案，週三(12/3)進行第13次開庭，遺孀昭惠夫人首次到場，使用「被害人參與制度」參與庭審；過程中，安倍昭惠一直將視線放在被告身上。而審判流程進入到被告質問，根據日媒報導，被告山上徹也在陳述前，先向安倍昭惠深深一鞠躬。對於檢察官提問，山上表示安倍其實並非原先目標，因為刺殺教會幹部不成，才選擇與教會有往來的政壇重要人物下手。

週三(12/3)，日本已故前首相安倍晉三槍擊案第13次審訊，遺孀昭惠夫人首次出庭，參與庭審。她在向法庭一鞠躬後以被害人身分入座檢察官後方，與被告山上徹也對視而坐，據日媒報導，安倍昭惠的視線始終停留在被告身上；而山上徹也則雙手抱拳、低頭，未與安倍昭惠眼神接觸。當進入質問被告流程時，山上走向證人席就定位，並朝著昭惠夫人深深一鞠躬。而整起案件，最大焦點圍繞在：為什麼是安倍晉三？

轉述被告山上徹也陳述內容：「相關人士都知道安倍前首相與舊統一教會關係密切，但社會大眾並不知道。因為他是舊統一教與政治關係中的核心人物，如果是其他政治人物，意義會比較弱。」

轉述檢察官質問內容：「所以你認同將前首相安倍作為目標？」

轉述被告山上徹也陳述內容：「我主要目標始終是教會。雖然對其他支持教會的政治人物下手也有一定意義，但他們畢竟不是我的核心目標。」

如同外界已知，山上徹也的母親沉迷舊統一教，捐獻大約1億日圓，其中包括父親的身故金以及變賣房產，哥哥因為母親的執迷不悟而輕生離世，自己與妹妹也過著痛苦不堪的生活；尤其看到安倍對教會的致意影片，更是感到絕望與危機，於是決定澈底執行計畫。不過，山上也說其實本不該輪到安倍死，他起初目標是2022年訪日的一名南韓教會幹部，因為錯過下手機會，才轉而瞄準安倍晉三。

轉述檢察官質問內容：「如果你射擊了韓國的教會幹部，是否就不會將安倍前首相列為目標？ (是的。)」

而根據山上徹也所陳述，他的犯案成功是一連串「巧合的總和」。事件前一天，山上就打算動手，礙於動線問題無法執行；就在失望之際，他查到安倍隔天在奈良還有活動，山上沒想到竟然有第二次機會，認為是冥冥之中自有安排，便前往奈良。

山上徹也表示，安倍抵達後，人群越聚越多，於是他移往安倍後方位置，因為中間隔著車道，空間足夠自己行動。不過維安有點難突破，本想等到演說結束再說，結果隨扈往旁邊移動，再次驗證他所想的「冥冥之中」，接著一位騎腳踏車的老年人經過，吸引了隨扈視線，他見機不可失，立即發動攻擊。

轉述檢察官質問內容：「你是否緊接著開第二槍？瞄準的是同樣部位嗎？」

轉述被告山上徹也陳述內容：「是的，瞄準上半身。」

轉述檢察官質問內容：「是為了想準確命中嗎？」

轉述被告山上徹也陳述內容：「因為我認為對人開槍，就應該瞄準上半身。」

庭審期間，法官曾質問是否曾經打消過念頭？山上徹也說自己花了大把時間跟金錢造槍，若停手，一切將變得沒有意義；而且，他也一定要讓教會受到教訓，這件事絕對不容許失敗。

轉述法官質問內容：「之後你們可能會提出問題，但是今天沒有對嗎？」

轉述檢察官回答內容：「是的。」

對於被告陳述內容，安倍昭惠並沒有行使「被害人參與制度」的質問權向山上徹也追加提問，庭審隨後宣布結束。一連三天的質問被告程序，週五(12/5)為最後一場，預計山上將針對賠償、道歉進行表述。而全案最終辯論訂於12月18號，2026年1月21號將宣布裁判結果。

