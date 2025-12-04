安倍槍擊案庭審！山上徹也首度向遺族道歉 坦承殺害安倍是「錯誤」

山上聲音略帶顫抖地說，自己是做了「非常對不起他們的事情」，並向安倍遺族道歉。（翻攝自安倍昭惠IG）

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡的案件，今（4日）在奈良地方法院進行了第14次庭審，同時也是被控殺人罪的山上徹也被告（45歲）的最後一次被告人訊問。儘管昨日安倍的遺孀安倍昭惠女士首次以被害人身份出庭，山上被告並未當場致歉，但他終於在今日的庭訊中，首次公開向安倍家族表達了歉意與懊悔。

綜合日媒報導，當辯護律師團問及對昭惠夫人的感受時，山上表示，他對昭惠女士和其他前首相的家人並沒有任何怨恨，但自己所做的行為讓他們承受了長達3年半的痛苦。

廣告 廣告

山上聲音略帶顫抖地說，由於自己也經歷過至親的離世，對此實在是沒有任何辯解餘地，只能說自己是做了「非常對不起他們的事情」。他同時透露，曾考慮寄送道歉信，但最終作罷，認為那樣會強迫昭惠女士接受，並非他的本意，更坦言自己覺得乞求原諒「很卑鄙」。

在談及犯案動機時，山上重申是為了報復母親沉迷的「舊統一教」對其家庭造成的巨大傷害，並表示殺害安倍這樣具有影響力的人物，他認為「有非常重大的意義」，也促使舊統一教的問題在社會上浮出水面。

然而，在訊問的尾聲，山上被告也首次坦承，「安倍前首相不應該被殺害，這是一個錯誤」，為這場受到高度關注的公審畫下了句點。

更多鏡週刊報導

力挺日本水產品！賴清德午餐吃鹿兒島鰤魚 網喊報恩：想到安倍晉三

槍擊案第7次公審！安倍昭惠過往書信曝光 深情告白「只希望丈夫能活著」

日本前首相安倍槍擊案 嫌犯山上徹也當庭認罪：確實是我所為