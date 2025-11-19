安倍遇刺案凶嫌妹出庭 稱母為「披母親外皮的信徒」

（中央社記者戴雅真東京19日專電）日本奈良地方法院審理前日相安倍晉三遇刺身亡案，今天舉行第9次公審，辯方傳喚凶嫌山上徹也的妹妹出庭作證。她表示，母親沉迷於統一教，是「披著母親外皮的信徒」，使得自己長年受苦，並稱「如果能（向教會）報復，也許我會那麼做」。

45歲的山上徹也涉嫌在2022年於奈良市槍殺正在發表輔選演說的安倍，被依5項罪名問罪。安倍當時經過搶救後仍不治，享年67歲。

日本經濟新聞報導，根據山上妹妹的證詞，母親於1991年至1998年間，陸續向舊統一教（現稱世界和平統一家庭聯合會）捐款總計超過1億日圓（約新台幣2000萬元），並在2002年破產。

她表示，母親因為把錢都捐給教會，多次向她要錢，理由包括要前往韓國的教團總部。妹妹形容，母親「就是披著母親外皮的統一教會信徒」。

她說，母親平時待她十分冷淡，但是開口要錢時就會表現特別親近，讓她無法拒絕，令她既憤怒又痛苦。她哽咽表示，「因為還是母親的臉，我無法狠下心拒絕」。

妹妹作證表示，與母親同住、在家中最反對統一教會的大哥2015年自殺。葬禮上，山上徹也整晚守在遺體旁邊，邊哭邊說「都是我的錯」。在此之後，直到暗殺事件發生前，山上與家人幾乎不再聯絡。

妹妹強調，她的家人「是被統一教會摧毀的受害者」。當檢方問她「是否想過要對教會復仇」時，她回答「比起復仇，我只是不想再有任何牽連」。但她隨後又補充說，「如果能報復，也許我會那麼做」。

談到安倍晉三遭到刺殺，妹妹作證稱「不覺得奇怪」。她表示，同樣是信徒的阿姨曾把安倍向教會致意的影片傳給她，也多次要求她在選舉時投給自民黨，因此她一直認為安倍與統一教會存在一定程度的關係。

山上徹也目前已承認殺人罪的起訴內容，主要爭議點在於量刑。有待釐清的包括，他對於統一教會的怨恨是否足以成為動機，以及他最終為何選擇安倍作為攻擊目標等。（編輯：韋樞）1141119

