安倍遇刺案凶嫌妹曝冷血母日常：山上徹也守輕生哥遺體哭崩「都我的錯」

國際中心／綜合報導

日本前首相安倍晉三於2022年7月8日在奈良街頭演說時，突遭男子山上徹也刺殺身亡。（資料照）

日本前首相安倍晉三於2022年7月8日在奈良街頭演說時，突遭男子山上徹也刺殺身亡。奈良地方法院昨（19）日舉行第9次公審，山上徹也的妹妹被傳喚出庭作證。談及案件時，她稱母親和阿姨都是舊統一教（現稱世界和平統一家庭聯合會）信徒且非常沉迷，早已沒有一個母親該有的樣子，讓自己和哥哥們都非常難過和反感，同時曝光因該教所導致的家庭悲劇。

山上徹也的妹妹證稱，母親加入教會後，於1991年至1998年間，陸續向教會捐款超過1億日圓（約新台幣2000萬元），也因將錢都捐出，母親於2020年破產。即便如此，母親依舊沉迷不悟。

廣告 廣告

同時透露，母親平時對她十分冷淡，只有在要捐款及以前往韓國的教團總部為由，跟自己要錢時，才會表現得特別親近與慈愛，而她明知這些只是假象，但仍無法拒絕，所以感到非常痛苦與憤怒，更形容「她就是披著母親外皮的統一教會信徒」。

山上徹也的妹妹也指出，家中最反對該教會並與母親同住的大哥於2015年輕生，葬禮上，山上徹也整晚守在大哥遺體旁邊，並崩潰痛哭說：「都是我的錯！」之後，山上徹也便與家人斷聯，再獲悉對方消息，竟是他跑去刺殺安倍。

山上徹也目前已承認殺人罪。（資料照）

談及安倍遭刺一事，妹妹透露，同樣是信徒的阿姨曾將安倍向教會致意的影片傳給自己，並多次要求她在選舉時，要投給自民黨，所以一直認為安倍與統一教會存在一定程度的關係。

妹妹指出，家人們「是被統一教會摧毀的受害者」，因此對於該起轟動全球的命案，她其實不覺得意外；至於被問是否想過要對教會復仇？她先稱，比起復仇，更不想再跟該教有牽連，想了想後，又稱「如果能報復，或許我也會那麼做」。

據了解，山上徹也已承認殺人罪，目前主要爭議點在於量刑。其中，仍有待調查釐清的包括，山上徹也對於統一教會的怨恨是否足以成為動機？以及他最終為何選擇安倍作為攻擊目標等問題。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

議員夫按摩伸狼爪「被抓包直接遭趕」竟還辯：別間店可以，以為你們也行

統一併購家樂福2年「突爽降10億元交易款」原因曝光

駕車直闖總統府管制區…無照男被拖下車竟頻喊：我是皇太子

嘉義「包尿布癌末男」收押疑服毒亡…解剖驚見離奇結果：沒癌也無氰化物

