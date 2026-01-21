安倍遇刺案宣判！山上徹也遭判無期徒刑 日法院：卑鄙惡毒

日本前海上自衛隊隊員山上徹也刺殺日本前首相安倍晉三，遭判處無期徒刑。（圖／達志／美聯社）

日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良市街頭為參議院選舉助選時，遭45歲槍手山上徹也槍擊2次而身亡，引發國際震驚。而奈良地方法院今（21）日對此案作出判決，認定山上徹也犯行卑劣且極度令人髮指，依檢方求刑判處無期徒刑，並認定所有起訴罪名成立。

綜合日媒報導，奈良地方法院指出，山上徹也在眾多民眾聚集的演說現場使用自製槍枝行兇，不僅造成安倍死亡，也讓現場其他民眾暴露於高度危險之中。法官認定，該自製槍枝具殺傷能力，屬於槍刀法管制對象，顯示犯行的嚴重性。

廣告 廣告

檢方調查顯示，山上徹也早在案發一年半前，即開始製造槍枝，反覆試驗以提升性能，具有明確殺害目的與高度計畫性，認為這是一起「精心策劃、蓄意謀殺」的犯罪。

庭審中也揭露，山上徹也的母親長期為世界和平統一家庭聯合會（前統一教會）的信徒，累計捐獻金額高達約1億日圓，導致家庭破裂。山上徹也因此對宗教心生怨恨，原本計畫攻擊組織高層幹部，後因行程無法掌握而作罷；在看到安倍晉三發給該宗教組織友好機構的視訊訊息後，他決定將目標轉向安倍，認為其為「該邪教組織與政界聯繫的核心人物」。

辯護方主張，山上徹也身為「宗教第二代」，長期承受家庭失序、母親高額捐獻及兄長自殺等重大打擊，犯行是絕望下的結果，請求從輕量刑，並指最高刑期應限制在20年徒刑以內。此外，辯方指出，若安倍晉三在事發當天是在奈良以外的其他地方發表支持首相的演講，被告或許就不會實施槍擊，而當天演講安保措施不足也是造成嚴重後果的原因之一。

然而法院認為，此為戰後日本首次有前首相遭殺害，對社會造成極大衝擊，訴諸暴力追求社會變革絕不可容忍；況且，許多人的成長經歷比被告更加不幸，但他們並未犯罪，成長背景的不幸不足以大幅減輕對人命造成重大損害的刑責。

被告在庭上坦承犯行，並向安倍晉三遺屬致歉。法院最終認定其刑事責任能力無虞，量刑以無期徒刑定讞，為日本近年最受矚目的重大刑案之一。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不只是「假男友」2／昔婚禮脫口「如果離婚」 蕾菈二婚湯宇3年告終

網友稱「前總統名字都好怪」 釣出蔡英文本人神回引爆笑

不只是「假男友」4／曖昧藏在影片中 檸檬首集節目找派翠克助陣 陳天仁幫一樹拍「女友篇」