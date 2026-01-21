安倍遇刺案宣判！成長背景非減刑藉口 凶手山上徹也遭判無期徒刑

前首相安倍晉三槍擊案審判出爐，凶手山上徹也遭判無期徒刑。（翻攝自推特）

震驚全球的日本前首相安倍晉三遇刺案，歷經長達數年的司法審理，奈良地方法院今（21日）做出具指標性判決。現年45歲的被告山上徹也，因涉嫌於2022年7月在奈良市街頭以自製槍械殺害正在進行助選演說的安倍晉三，被依殺人罪及違反槍砲刀械管制法等罪名起訴。審判長田中伸一最終全面採納檢方主張，駁回辯方提出的有期徒刑請求，宣判山上徹也無期徒刑。

本案在審理期間，最大的爭點在於被告「因母親迷信導致家庭破碎」的悲慘成長背景，是否足以構成減刑的理由。辯護律師在法庭上試圖將山上徹也塑造成「宗教虐待的受害者」，指出其母親沉迷舊統一教，將父親的保險金等家產約1億日圓全數捐獻，甚至拋下子女前往南韓，導致家中經濟困頓、兄長自殺。辯方主張，被告是在絕望的盡頭才犯下此案，且未來仍有更生可能，請求法院給予機會，判處20年以下有期徒刑。

廣告 廣告

然而，檢方對此採取強硬立場。檢方雖然不否認被告身世坎坷，但強調被告作為40多歲且具備善惡判斷能力的社會人士，其個人的不幸遭遇與被害人安倍晉三毫無關聯。檢方在論告中指出，將恨意轉嫁並殺害前國家元首，且在選舉期間於公眾場合使用自製殺傷性武器，其行為對民主社會構成極大威脅，加上被告在審理過程中未見深刻反省，再犯風險高，因此堅持求處無期徒刑。

震驚全球的日本前首相安倍晉三遇刺案判決出爐。（翻攝自Ｘ）

奈良地方法院在判決中支持了檢方的見解。審判長田中伸一在宣判時指出，儘管認同被告確實因母親的信仰與鉅額獻金而經歷了極度痛苦的過往，但這段生平對量刑的影響「極其有限」。法院認定，被告將對教團的怨恨轉向被其視為「教團與政治關聯核心」的安倍前首相，其犯行經過精密計畫，結果造成無法挽回的重大生命損失，無法因其不幸遭遇而將殺人行為正當化。

此外，前首相遺孀安倍昭惠夫人的意見陳述也成為量刑考量的一部分。昭惠夫人透過律師代讀聲明，痛陳丈夫驟逝讓她陷入無盡的黑暗，婆婆更因傷心過度隨後離世，讓她頓失2位至親。她對於被告在庭上未曾向家屬正面道歉感到痛心，強烈要求司法給予重懲，讓被告在獄中用一生來贖罪。

隨著判決書的朗讀，這起牽動日本社會對「宗教二代」議題關注的重大案件暫時畫下句點。依照日本司法慣例，如2007年長崎市長遭槍殺案，若被害人僅有1人，法院多傾向判處無期徒刑而非死刑。山上徹也當庭聆聽判決時低著頭，身體些微晃動，神情雖被遮擋，但肢體顯得僵硬。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

安倍槍擊案庭審！山上徹也首度向遺族道歉 坦承殺害安倍是「錯誤」

槍擊案第7次公審！安倍昭惠過往書信曝光 深情告白「只希望丈夫能活著」