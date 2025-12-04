安倍遇刺案精神科醫師關鍵證詞 稱山上徹也「沒有任何精神障礙」

日本前首相安倍晉三遇刺案，奈良地方法院於12月4日進行了關鍵的精神鑑定醫師證人詢問。負責評估被告山上徹也刑事責任能力的醫師在庭上明確表示，山上「沒有任何精神障礙」，此證詞可能對最終判決產生重大影響。

精神鑑定醫師表示，山上徹也「沒有任何精神障礙」。（圖／NNN）

精神鑑定過程中，山上徹也向醫師透露了多項關鍵心境。當得知安倍晉三將在奈良演講時，他曾表示：「奈良舉行嗎？真的假的。感覺是命運的安排。」而在犯案當下的心理狀態，山上坦言：「我當時很猶豫，不知該不該執行。但因為沒有錢，覺得只能這麼做了。」而這些自白內容也是首次在法庭上公開。

山上徹也於2022年7月在奈良市以自製管狀槍枝射殺正在進行輔選演說的安倍晉三，被控謀殺等罪名。在10月28日的初審中，山上對所有指控均坦承「全部屬實」。本案最大爭議焦點在於，被告母親對前統一教會（舊統一教會）的巨額捐獻，如何影響了山上的犯案動機。

辯方律師強調，山上的家庭因母親對前統一教會的捐獻而陷入崩潰，導致其兄長輕生，山上本人也被迫放棄升學。辯方主張這些家庭環境與犯案有直接關聯，應在量刑時「充分考慮」。然而，檢方則反駁指出：「許多人即使有不幸的成長經歷，也沒有走上犯罪道路」，並強調「不幸的成長經歷不應成為減輕刑罰的理由，被害人（安倍前首相）與此完全無關」。

在11月20日的首次被告人詢問中，當辯護律師問及「你曾想過自己能活到45歲嗎？」山上回答：「我本不該活著。造成這樣的結果，給大家帶來了極大的麻煩。」

12月4日是山上徹也的「最後一次」被告人詢問，外界關注他是否會向安倍前首相及其家屬表達道歉。

