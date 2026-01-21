安倍遇刺案 凶嫌山上徹也判無期

前日相安倍晉三遇刺身亡案，法院對被告山上徹判處無期徒刑。（路透）

本報綜合外電報導

日本前首相安倍晉三遇刺身亡案，奈良地院二十一對被告山上徹也作出判決，依檢方求刑判處無期徒刑。

四十五歲的山上徹也被控在二０二二年於奈良市槍殺正在發表輔選演說的安倍，被依五項罪名問罪。安倍當時經過搶救後仍不治，享年六十七歲。

檢方指出「這是戰後史無前例的犯罪」，要求判處無期徒刑。辯方則主張被告是宗教相關虐待的受害者，「即便最重的徒刑也應在二十年以內」。

據辯方等透露，被告的母親成為「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）的信徒後長年沉迷宗教，陸續捐款總計超過一億日圓，最終導致破產。辯方主張，案件是宗教受害長期累積後引發的結果，認為判處二十年以下有期徒刑較為適當。

檢方則指出，被告在聚集大量民眾的街頭演說現場使用自製槍枝開火，犯行「極度危險、性質惡劣」。此外，被告自事件發生約一年半前起便以殺害為目的開始製造自製槍枝，反覆試作並提升性能，屬於「經過周密準備、計畫性極高的犯罪」。

檢方強調，戰後首次有曾任首相者遭殺害，事件結果極為重大，對社會造成深遠影響。檢方雖不否認被告成長經歷的不幸，但反對大幅減輕刑罰，認為其犯罪行為草率且極度輕視生命。