安倍遇刺3年後！山上徹也首次在庭上道歉

涉嫌槍殺前日本首相安倍晉三的前海上自衛隊隊員山上徹也（右）。（圖／達志／美聯社）

涉嫌槍殺前日本首相安倍晉三的前海上自衛隊隊員山上徹也，在事隔3年多後，於今（5日）首次向這位前領導人的家屬致歉。

據《BBC》報導，先前已就謀殺罪名認罪的山上徹也，今稍早在庭上表示，他對森永製菓株式會社家族千金 、安倍的遺孀安倍昭惠感到「非常抱歉。」

2022年7月8日，山上徹也在日本西部奈良市的1場政治活動中，使用自製槍枝射擊安倍晉三。安倍當天在送醫後不治身亡。在上個月的1場庭審中，檢方曾宣讀安倍昭惠的書面聲明，她在信中寫道：「失去丈夫的悲痛無法被撫平。」

安倍之死隨即震驚全球！他以極右翼的歷史否定主義及鷹派外交立場著稱，同時也提出了被外界稱為「安倍經濟學」（Abenomics）的標誌性經濟政策。

根據日本當地媒體報導，山上5日在庭上表示：「我讓（家屬）承受了3年半的痛苦……對此我無法辯解。」事實上，山上犯後也曾坦承，他行凶的動機是因為安倍，與被多國視為邪教的「統一教會」（全稱為「世界和平統一家庭聯合會」）有密切關係。

報導補充，山上母親是統一教的狂熱信徒，長期向該教會捐贈大量資金，並在1993年至1998年間捐出約1億日圓（約合新台幣2000萬元），導致原本富裕的家庭財務嚴重惡化，最終破產。過程中山上父親也因不滿妻子被邪教洗腦、拋夫棄子，選擇跳樓自殺。

山上的指控促使外界對這個源於南韓的「基督教系新興宗教」展開調查。今年3月，東京地方法院下令解散統一教會；教會方面則表示將「抗爭到底」。

據悉，安倍的外祖父、「滿洲五巨頭」之一的二戰「甲級戰犯」東條英機內閣岸信介（Nobusuke Kishi），因統一教會的反共立場而與該教會過從甚密，安倍本人亦曾在該邪教舉辦的相關活動上發表演說，此類醜聞事後導致超過60%的日本公眾，反對為安倍舉行國葬。

