安倍遺產深化印太戰略 萩生田光一：日台關係成維繫區域穩定關鍵

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自民黨幹事長代行萩生田光一出席第1屆「安倍晉三與現代日本研究國際論壇」並發表演說。(記者林翠儀攝)

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕第1屆「安倍晉三與當代日本研究國際論壇」在東京舉行。自民黨幹事長代行萩生田光一在會中致詞表示，「自由且開放的印度太平洋」(FOIP)構想，若要邁向下一個階段的發展，絕對離不開堅實的日台關係。從日本向南延伸的第一島鏈最鄰近的就是台灣，所以「台灣有事，就是日本有事」。而日台關係已經超越單純雙邊關係，已成為維繫區域秩序的重要一環。

政大「安倍晉三研究中心」與日本智庫「國家基本問題研究所」及台灣日本研究院攜手，8日在東京舉辦第1屆「安倍晉三與現代日本研究國際論壇」，並以「安倍大戰略與印太基石的台日關係」為主題，邀請台日美3國的專家學者參加。

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現任自民黨幹事長代行的萩生田，是前首相安倍晉三生前最信任的親信，現在也是首相高市早苗倚重的左右手。美國哈德遜研究所日本部長溫斯坦(Kenneth Weinstein)、前美國國務院中國政策首席顧問余茂春等人，也在會中分別發表演說。與會者一致認為，安倍最大的政治遺產，不僅是其提出的「自由且開放的印太」構想，更在於將台灣安全與印太戰略緊密結合，深刻影響當前美日對中戰略。

萩生田在閉幕演說中，重申安倍生前的重要主張指出，從日本向南延伸的第一島鏈旁就是台灣，「台灣有事，就是日本有事」。他強調，日本與台灣共享自由、民主、基本人權與法治等基本價值，是完全共享價值觀的「同志國家」。

萩生田表示，台灣成立全球第一個以安倍命名的研究中心，並設立安倍政經塾，象徵安倍理念正在台灣持續傳承。他指出，今年4月台北成立的安倍政經塾報名人數超過預定名額兩倍，顯示台灣年輕世代對日本高度關注。

萩生田並指出，日台關係已經超越單純雙邊關係。他提到，論壇當天上午包括哈德遜研究所的溫斯坦等國際戰略專家共同參與討論，顯示日台合作已成為維繫區域秩序的重要一環。

溫斯坦則從美國角度回顧安倍的政治遺產。他表示，許多人談到安倍時會想到安倍經濟學、國家安全保障體制、跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)、四方安全對話(Quad)以及自由開放印太等政策成果，但他認為安倍最大的遺產並非任何單一政策。

「安倍最大的遺產，是讓日本重新找回國家自信。」溫斯坦表示，安倍讓日本重新相信自己有能力塑造世界，而不是被世界塑造；他不僅具有長期戰略眼光，更讓日本重新學會以國家戰略的角度思考未來。

溫斯坦指出，安倍早在2007年於印度國會提出「兩洋交匯」演說時，就已看見印度洋與太平洋其實是一個整體戰略空間，後來發展成自由開放印太構想。這套理念不僅被川普政府採納，也跨越美國政黨輪替，成為當今國際社會理解印太局勢的重要框架。

他特別提到，2022年安倍遇刺後，台北一○一大樓以日本國旗顏色點燈悼念的畫面，令他至今難忘。他認為，台灣在安倍心中具有特殊地位，而安倍在台灣社會同樣受到高度尊敬。

曾任美國國務院中國政策首席顧問的余茂春，則從美中戰略競爭角度分析安倍的歷史定位。余茂春指出，川普第一任政府推動美國戰略重心由歐洲與中東轉向印太，並將中國列為最大戰略競爭對手時，許多美國盟國仍無法理解甚至抱持保留態度，但第一位明確支持這項戰略轉變的領導人就是安倍晉三。他表示，這也是安倍與川普建立高度互信的重要原因之一。

余茂春認為，安倍不僅將日美同盟從單純保衛日本，提升到共同維護區域與全球安全的層次，也率先提出印度洋與太平洋是一體化戰略空間的概念，對後來美國印太戰略產生深遠影響。

談到台灣問題時，余茂春特別表示，許多政治人物因顧忌中國，而不願公開談論台灣，但安倍卻率先明確提出「台灣有事，就是日本有事」，這句話不僅震撼國際社會，也對台灣帶來極大鼓舞。他認為，從安全、經濟與政治各層面來看，日台關係已成為印太戰略的重要支柱，而安倍正是促成這一轉變的關鍵人物。

前美國國務院中國政策首席顧問的余茂春。(記者林翠儀攝)

美國哈德遜研究所日本部長溫斯坦。(記者林翠儀攝)

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