安克諾斯強化IT與OT營運韌性 Acronis Cyber Protect新版「一鍵復原」恢復生產、降低停機成本

安克諾斯強化IT與OT營運韌性 Acronis Cyber Protect 新版「一鍵復原」恢復生產、降低停機成本。

【記者 高鐿玲／台北 報導】近年OT與IT因管理需求的整合、及產業法規的新規定下，企業更須關注在「營運不中斷」與「復原速度」的核心能力。Acronis™安克諾斯®宣布推出最新版 Acronis Cyber Protect Local（ACP Local）地端版，以本地部署、離線可運行防護與高速復原技術，協助製造、能源、政府與醫療等需高度資料主權的關鍵產業以最短時間恢復生產、降低停機成本。

SANS Institute 最新調查顯示，製造業在攻擊後的復原仍存在重大缺口，40%事件造成營運中斷，將近20%的企業需超過一個月才能完全恢復。以平均每小時12.5萬美元的停機成本估算，提升復原速度已成關鍵。ACP Local 最新版即聚焦此需求，確保在受限或隔離的OT環境中，也能於數分鐘內恢復關鍵系統。

新版 ACP Local 建構「單一韌性平台」，整合快速復原、惡意程式防護與資產可視性，並新增支援 Nutanix AHV、Proxmox VE 的無代理虛擬化保護。Device Sense™ 提供未受控裝置自動偵測與設備清冊建立；離線可執行的惡意程式與勒索保護則確保無網路環境仍具完整防禦。「一鍵快速復原」可將傳統需數日至數週的復原流程大幅縮短至數分鐘。