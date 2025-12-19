安克諾斯推出個人版備份Acronis True Image 2025 (ATI )

▲全球知名品牌安克諾斯，推出個人版備份Acronis True Image 2025 (ATI ) 結合AI技術的備份與防護技術 資料保護更簡單、更安心。

結合AI技術備份與防護技術 資料保護更簡單更安心

【記者 沁諠／台北 報導】照片、文件、工作檔案一旦遺失，往往造成難以挽回的損失。全球資料保護與資安品牌安克諾斯（Acronis）推出全新的個人版備份還原產品 Acronis True Image 2025，結合 AI 人工智慧技術 的備份與防護技術，讓一般使用者也能輕鬆做好資料保護，為日常數位生活多一層安心保障。

Acronis True Image是全球知名的備份還原產品，以「簡單、快速、可靠」深受全球用戶肯定，新推出的 2025 版本在備份技術持續優化，不僅能完整備份電腦系統與重要檔案，獨家的防勒索保護功能Active Protection，能即時偵測異常行為，降低惡意程式加密資料所帶來的風險。即使電腦發生意外，使用者也能快速還原資料，避免心血付諸流水。

Acronis總代理 湛揚科技表示：「考量到多數使用者並非資安專家，Acronis True Image 2025 操作簡單、容易上手，只需一鍵即可進行備份及復原，不需複雜設定，一般用戶、學生或小型工作室都能輕鬆使用，保護重要的機密資料。」

隨著勒索攻擊與資料外洩事件頻傳，資料備份不再只是專業人士的需求，而是每個人都該具備的基本防護。Acronis True Image 2025 透過 AI 技術與直覺友善介面，讓備份不再複雜，把「安全備份」自然融入日常使用，人人都能輕鬆做到。

新品上市限時優惠，12/31 前把握升級時機

慶祝 Acronis True Image 2025 正式上市，即日起至 12 月 31 日 止，總代理湛揚科技官方授權商城【享購物https://www.enjoyshop.com.tw 】獨家開賣，新品上市優惠1299起，讓消費者能以優惠價格，輕鬆升級可靠安全的資料備份與防勒索解決方案。如需企業客戶或合作夥伴的備份及網路安全防護解決方案資訊，請參考Acronis總代理湛揚科技官網 www.t-tech.com.tw（照片業者提供）