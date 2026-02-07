安全不是臨時抱佛腳 警界葉問為商場上實戰課

▲陳昱佑教官透過淺顯易懂的說明與實際演練，示範在突發衝突或異常狀況發生時，商場人員如何第一時間保護自身安全。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】在人潮聚集的年節期間，如何在突發狀況中迅速應變，確保自身與他人安全，成為許多第一線服務人員關注的課題。第三警分局東區分駐所轄內有大型商場及臺中最大的傳統市場，為提升相關人員的安全應變能力，日前特別規劃安全宣導講習，邀請有「警界葉問」之稱的交通警察大隊陳昱佑教官，為商場人員進行實務分享與情境示範。

▲東區分駐所副所長林伯翰說明近期重要交通新制與執法重點，從日常生活中提升自我保護能力。

陳昱佑教官以實務經驗出發，透過淺顯易懂的說明與實際演練，示範在突發衝突或異常狀況發生時，商場人員如何第一時間保護自身安全，並協助引導民眾有序疏散；同時也傳授辨識可疑行為的觀察重點，協助第一線人員及早發現、即時應處。現場更邀請與會人員實際演練，運用環境設施保持安全距離、掌握通報時機，並迅速聯繫警方到場支援，過程專業又實用，互動氣氛熱絡。

▲ 有「警界葉問」之稱的交通警察大隊陳昱佑教官，為商場人員進行實務分享與情境示範。

此外，東區分駐所副所長林伯翰也把握機會，向商場人員說明近期重要交通新制與執法重點，提醒遵守交通規則的重要性，以降低事故風險；同時分享常見詐騙手法與防制要領，協助員工建立識詐、防詐觀念，從日常生活中提升自我保護能力。

▲安全宣導講習不僅專業實用，陳教官更是妙語如珠，互動氣氛熱絡。

第三分局表示，115年「加強重要節日安全維護工作」將於2月9日22時展開，警方將持續以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，透過宣導講習與警民合作，強化商場第一線人員的應變與通報能力，共同營造安全、安心的購物環境，讓民眾平安歡度年節。（照片記者鄭瑞芳翻攝）