安全優先、品質到位、依法究責 高虹安：新竹棒球場工程逐項改善不打折





新竹市長高虹安7日至市立棒球場現場視察改善工程進度，實地了解各項改善作業情形。高市長表示，新竹棒球場改善是市民與球迷高度關注的重大公共工程，市府始終秉持「安全優先、品質到位」原則，逐項檢視、確實改善，務求讓球場以安全、合格、舒適的全新面貌重新啟用。

高市長指出，市府團隊上任以來，面對前期工程遺留下來的多項重大問題，包括結構安全不足、土壤級配未符規範，以及土層下回填非法營建廢棄物等情形，市府依法究責、推動改善的決心從未動搖。目前改善工程已正式動工，人員懲處名單亦已依程序持續函送中央，相關工程損失也將依法向原統包商求償，絕不輕輕放下，務必還市民與球迷一個公道。

廣告 廣告

市府針對外野區原土層進行開挖，證實原統包商確實於不符設計位置進行回填營建廢棄物。

工務處表示，棒球場改善工程自去(114)年9月30日正式開工以來，工程均依計畫穩定推進，市府已完成停車場外牆局部防水施作、樹脂砂漿噴塗、噴灌系統重新配管等項目；目前進行外野土方篩分與紀錄、停車場頂版結構補強、球場周邊既有水溝高度調整及洩水坡度重作等工項。另內野看台區域同步進行全面油漆工程，外野打擊視覺牆鋼構除鏽上漆、消防箱及防火門除鏽噴漆，以及場內整體清潔作業。

工務處指出，市府於去年4月完成球場上方超載覆土清除與外運作業時，即在原作為球員比賽使用的覆土層中，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物，顯示球場基底土層品質早已偏離設計及使用安全要求。此次改善工程進一步針對外野區域回填級配土，以及靠近地下停車場外牆之回填區域，進行全面性開挖與篩分作業，經查驗後確認，過去回填層中混雜大量不符合規範的混凝土塊、紅磚塊、鋼筋及其他營建廢棄物，明顯與原工程契約、設計圖說及施工規範不符。

混凝土塊、紅磚塊、鋼筋及其他營建廢棄物不符合規範。

工務處說明，依原工程契約及相關計畫書規定，回填材料應為乾淨之級配土，不得含有鋼筋、垃圾或營建廢棄物；但此次外野區域開挖結果顯示，回填層中充斥超過規範粒徑之石塊與混凝土塊；另於靠近地下停車場外牆區域，原拆除構造物如需作為回填材料，須經破碎處理並控制粒徑於10公分以下方可回填；不過實際開挖結果顯示，該區域回填物未依規定破碎，甚至發現長寬達70至100公分以上之大型混凝土與磚瓦塊直接回填。此類違規回填已嚴重違反設計與施工規範，更易造成土層孔隙過大，影響覆土層受力均勻性，進而導致草皮沉陷、排水不良及場地耐久性不足等結構性風險。

市府強調秉持「公開透明、逐項改善、確保安全」三大原則推動棒球場改善工程，所有工程進度與檢驗成果，皆將透過市府官網等管道主動對外說明，邀請市民與球迷共同監督，攜手期待新竹棒球場以安全、專業、符合國際標準的嶄新面貌回歸。



更多新聞推薦

● 才說「使用者付費」不跟進 高市「髮夾彎」宣布公立國中小營養午餐全面免費