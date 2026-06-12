安全出行空間不足 民團發布街道願景報告書提5訴求
台灣交通傷亡居高不下，還路於民行人路權促進會今發布「街道願景報告書」，提出5大訴求，盼透過制定《雙零交通願景自治條例》、打造實體防護主動運輸路網及落實住宅區生活街道建設等面向，推動更安全、更公平的人本交通環境。
還路於民行人路權促進會祕書長吳宜蒨表示，3年前舉辦還路於民大遊行，3年後每年仍有近3000人死傷相當嚴重，若死傷數持續居高不下，難達2030年死傷減半、2050死亡歸零的願景，每年至少要減少150人死亡、並減少2.7萬人受傷，才能達標。
吳宜蒨說，台灣運輸部門占總碳排的13％，交通是決定氣候行動成敗關鍵，國際許多城市已將交通零死亡列為施政目標，透過提升步行、自行車與公共運輸環境，降低事故與減少碳排作為雙重目標，地方政府對降低交通傷亡與氣候轉型責無旁貸，呼籲政府將安全移動與淨零轉型納入城市治理核心，讓所有人都能安心移動。
還路於民「街道願景報告書」提出5大訴求，包括「立法保障」制定《雙零交通願景自治條例》、「道路空間重分配」打造實體防護的主動運輸路網、「友善宜居生活街道」落實住宅區生活街道建設、「總量管理」以價制量與低碳管控、「幸福交通」友善勞動通勤與企業獎助 · 不遺落任何人。
台灣氣候行動網絡研究員利祐任指出，交通安全與氣候治理不應再被視為兩條分開的政策線，應整合為地方政府必須面對的永續運輸轉型政策組合，若街道仍讓行人、自行車使用者、學生與高齡者承擔風險，就不能稱為永續交通，若政策只停留在車輛電動化，卻沒有讓人民安心選擇步行、自行車與公共運輸，也難以真正減碳，需要地方政府與市議員共同將主動運輸的投資模式建立完備。
親子共學促進會代表陳宛毓提到，許多家長都有類似經驗，牽孩子走在人行道上，突被違停車輛擋住，或推嬰兒車卻發現人行道中斷、路面高低落差大，想讓孩子自己走路上學，卻擔心路口太危險、車速太快，孩子有參與社會、遊戲與自由發展的權利，但這些都建立在安全出行上，期許政府打造更便利的大眾運輸和安全出行空間，讓孩子願意出門。
台灣障礙者權益促進會劉于濟也說，許多騎樓與人行道仍存在大量無障礙斷點，輪椅使用者被迫原路折返，再下到車道與車爭道，大幅增加交通事故風險，而騎樓的連續性、遮蔽性及無障礙通行環境，不只是都市景觀問題，更是氣候調適與基本人權的問題。
台灣氣候行動網絡與還路於民也預告將於6月20日在台北市大稻埕街區舉辦「大稻埕街道實驗日」，透過街道健檢、專題講座，及於大稻埕碼頭舉辦的「市集遊樂場」，邀請民眾透過闖關遊戲、市集攤位及互動體驗，共同重新想像更安全、更友善、更宜居的城市生活，並提出對未來街道環境的期待。
主辦單位強調，交通安全與淨零轉型並非單一部門的責任，而是攸關每個人日常生活的重要公共議題。期盼透過街道願景報告書、參選人承諾行動及街道實驗活動，促進更多社會對話，共同打造以人為本的城市環境。
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