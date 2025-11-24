「安全回報」沒人已讀！ 新北婦驚覺：8300萬積蓄被騙光

新店分局外觀。（資料照／記者游承霖攝影）





新北市一名婦人，今年4月間遇上假檢警詐騙，宣稱她的銀行帳戶成為詐騙集團使用的帳戶，需配合檢警偵辦交出自己的戶頭與密碼，婦人更被詐騙團假冒的警察、政風人員要求成立群組，每天在群組中進行「安全回報」，婦人直到今年7月間，發現群組都沒人讀她訊息，這才驚覺遭到詐騙，已匯出的8300萬餘萬元血本無歸，讓她欲哭無淚前往警局報案。

據了解，這名家住新北市新店地區的婦人，今年4月間接獲未顯示電話號碼的來電，對方自稱是「中華電信風險控制部門」陳姓員工，要求婦人跟165詐騙專線聯繫，接著再由另名高姓男子接手協助報案。

廣告 廣告

同樣為詐騙集團的高男，藉口稱婦人的戶頭變成詐騙集團使用的帳戶，要求她交出戶頭帳號與密碼進行監管，接著開設一個4人群組，成員有詐團假冒的「警察」、「政風處人員」等人，要求婦人加入群組，每天在群組中「安全回報」。

婦人聽信假檢警的話術，深怕不配合會被羈押，因此每天不僅乖乖在群組回報，更配合對方指示匯款，多次透過網路轉帳，匯出8300萬餘元積蓄，直到今年7月間，發現群組內沒人已讀她的「安全回報」這才察覺不對勁，前往新店分局安和派出所報案，經警方告知後，這發現遭到詐騙。

新店警方證實，依規定受理本案，因本案交付方式全部皆為匯款，已逐戶轉出至臺南第六分局、桃園中壢分局、八德分局、臺中第六分局、高雄林園分局、屏東分局等他轄偵辦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新北警今晚威力掃蕩！毒品唾液快篩上路 毒駕無所遁形

「賓賓哥」涉非法勸募！衛福部發函新北調查 社會局回應了

中和鐵馬男不滿被按喇叭！攔公車叫囂與司機爆衝突 現場畫面曝光

