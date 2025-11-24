「安全回報」無人已讀才知受騙 新北婦入群3個多月8300萬元沒了

新北1名婦人4月遇上假檢警的詐騙，短短3個多月就被騙走8,300多萬元存款；示意圖。（Pixabay／Image by Firmbee）

新北1名婦人今年4月遇上假檢警的詐騙，短短3個多月就被騙走8,300多萬元存款，期間詐騙集團人員還要求成立群組，每天在群中進行「安全回報」，直至7月無人回應才驚覺受騙。

據悉，婦人4月初接到自稱是「中華電信風險控制部門」員工的電話，對方聲稱有不人持其身分證辦門號，並要求她與165反詐騙專線聯絡。假165專線人員接手後恫嚇被害者「有人遭詐騙匯到妳帳戶好幾千萬，妳也被告了」，更稱婦人為詐騙集團成員，要求其配合偵查。

詐團要求婦人加入LINE群組，內含假165專線人員、假警察、假政風處人員，還以「偵查不公開」為由要其不得與任何人談論此事。隨後假檢察官以LINE聯繫被害人並恐嚇「不配合辦案就羈押你」，要求將婦人名下銀行存款全轉入「金管會」幫她開立的銀行帳戶以便監管。

詐團隨後騙被害者更改網銀帳戶密碼登入，在短短3個多月內偷偷進行約70次轉帳，將婦人8,300多萬元存款全數騙光光。直至7月，婦人發現群組內「安全回報」訊息均無人已讀，才心生疑竇，她登入網銀帳號並聯繫偵檢警，才恍然上當受騙，並向警方報案。

刑事警察局提醒民眾，常見假冒公務機關詐騙手法關鍵字為「遭冒用身分」「偵查不公開」「電話中作筆錄」「加LINE定時回報」及「監管帳戶」等，聽到前述這些關鍵字，就是詐騙！另分析被害人年齡，60歲以上占全部被害人逾5成，民眾應時常關心身邊年長者，尤其是長期獨居者。若接到相關語音詐騙電話，千萬不要慌張，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

