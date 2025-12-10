安全威脅迫在眉睫 泰柬邊界逾50萬人急撤

泰國和柬埔寨政府今天(10日)表示，自從邊境衝突再起，已有超過50萬人逃離家園前往安全的地方，超過今年稍早類似衝突期間的撤離人數。

泰國國防部發言人蘇拉桑(Surasant Kongsiri)在記者會上說，由於評估有迫在眉睫的安全威脅，大批平民不得不進行撤離，超過40萬人已安置到位於7個省份的安全避難處。

他表示，「我們希望阻止2025年7月對平民的攻擊事件重演」。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達(Maly Socheata)則指出，截至9日晚間已有10萬1,229人撤離到位於5個省份的安全避難所和親屬住處。

這兩個東南亞鄰國對他們在殖民地時期劃定的逾800公里邊界存在爭議，雙方對於歷史性寺廟歸屬的聲索已擴大為武裝衝突。

本週的衝突是自從兩國在7月持續5天、造成數十人死亡的戰役以來最致命的一次。當時的衝突在雙方邊界導致大約30萬人流離失所，在美國總統川普(Donald Trump)的調解下才達成脆弱的停火協議。(編輯：許嘉芫)