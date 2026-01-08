安全帽丟錯最高罰6千！ 各縣市規定大不同 網笑：放著就好





許多民眾都選擇在過年期間大掃除，機車族要換新的安全帽時，舊的安全帽應該如何處理，各縣市差異極大，全台10縣市環保局規定一次看。建議民眾丟棄前先查詢各縣市規定或詢問各縣市環保局、垃圾車隨車人員等，否則丟錯最高恐開罰6000元。新聞曝光後網路上引發熱議，不過卻有網友笑說「放著不管就有人偷了。」

各縣市丟棄規則一覽

台北市：自2016年8月15日起，民眾可將廢棄的安全帽免拆解、免使用專用垃圾袋，直接交給清潔隊的資源回收車進行回收。

新北市：安全帽為資源回收，民眾需自行先拆解後方便回收。

桃園市：建議將安全帽拆解後，將外殼、鏡片、保麗龍等可回收部分分別回收。

新竹市：依據新竹市垃圾強制分類表；安全帽屬於部分材質拆解後可回收，請交付本局資源回收車處理。

台中市：安全帽屬於可回收物品，請交付清潔隊資源回收車。

台南市：安全帽請拆解為塑膠及非塑膠部分，塑膠部分可回收，非塑膠部分請依一般垃圾方式處理。

高雄市：安全帽檢驗標誌貼紙註明塑膠為「PP或ABS」及保麗龍部分可回收，需拆解交付環保局資源回收車隨車人員。

花蓮縣：安全帽屬不可回收物，民眾打包後可交由垃圾車處理。

台東縣：由於廢棄安全帽不易拆解，請民眾交由垃圾車收運。

連江縣：安全帽通常由多種不同材質組成，因材質組成複雜，難以回收再利用，請丟垃圾車。

有網友將新聞分享在《台大批踢踢》實業坊八卦板上，網友紛紛笑說「放著不管就有人偷了，幹嘛自己回收」、「掛別人車上不就好了」、「就是因為這麼麻煩，所以老是有人把不要的安全帽掛到別人車上」、「今天才知道還有要自己拆的」、「要自己拆的最麻煩，有些根本不好拆」、「我只知道鏡片內襯能拆，保麗龍怎拆」、「廉價的材質是塑膠，高價是塑鋼怎麼回收塑鋼是玻纖+樹脂根本沒法回收，一般人怎麼可能分的出來」。

也有人認為全台不同步相當擾民「重點是為什麼全台的標準都不一樣」、「五年前新北是直接丟垃車欸，規定又改囉？」、「各自不同規定，跟之前丟廚餘一樣」、「靠盃的，彰化垃圾處理最可憐」、「有時候查地方的環保局網頁說可以回收，但真的去丟時，清潔人員偶爾會說太髒太小，沒辦法回收之類的說法，叫我直接丟一般垃圾」、「我都拿去安全帽店丟」、「安全帽店買新的會幫你回收舊的」、「我也是去帽店裡換新的順便回收」。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

