安全帽噴飛！台南熱褲妹「逆向超車」撞擊慘摔 全場傻眼：用臉煞車

台南一名女子逆向超車，結果發生車禍。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台YouTube

騎車要小心！12日台南一名穿著熱褲的女子騎車行經在台南永康區的忠孝路上，由於道路是各1線道，女子決定逆向超車，結果竟撞上左轉汽車，連人帶車滑行，安全帽也噴走，女子當下痛到站不起身。影片曝光後，引發不少網友留言抨擊。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前發布一段影片，只見畫面中一名女子身穿熱褲騎著摩托車，行駛在台南永康區的忠孝路上，當下施工道路只剩下各1線道，但這名熱褲女竟選擇逆向超車，再加上沒有注意路況，意外撞上左轉車輛。

畫面中可以看見，熱褲女撞車之後，連人帶車滑行數公尺，就連安全帽也噴掉，當下她緩緩坐起身，疑似痛到無法站立。這段影片還被網友以「就看妳以後還敢不敢這樣騎車，摩托車逆向超車超不過直接噴飛，真的要好好遵守交通規則」為題發布在YouTube頻道中，引發網友熱議。

不少人留言寫下，「用臉剎車，要變漂亮了」、「這種騎法，就是直到出事才有可能學乖」、「用臉煞車」、「現在路口逆向垃圾真的非常多，我開車左轉一定會瞄一眼」、「膝蓋跟大腿這樣磨學到教訓了吧，能整路逆向還騎這麼慢也是厲害」。

觀看影片請點→https://reurl.cc/laYyGv



