安全帽怎麼丟？各縣市規定大不同 丟錯最高罰6千

許多民眾都選擇在過年期間大掃除，機車族要換新的安全帽時，舊的安全帽應該如何處理，各縣市差異極大，全台10縣市環保局規定一次看。建議民眾丟棄前先查詢各縣市規定或詢問各縣市環保局、垃圾車隨車人員等，否則丟錯最高恐開罰6000元。

各縣市丟棄規則一覽

台北市：自2016年8月15日起，民眾可將廢棄的安全帽免拆解、免使用專用垃圾袋，直接交給清潔隊的資源回收車進行回收。

新北市：安全帽為資源回收，民眾需自行先拆解後方便回收。

桃園市：建議將安全帽拆解後，將外殼、鏡片、保麗龍等可回收部分分別回收。

新竹市：依據新竹市垃圾強制分類表；安全帽屬於部分材質拆解後可回收，請交付本局資源回收車處理。

台中市：安全帽屬於可回收物品，請交付清潔隊資源回收車。

台南市：安全帽請拆解為塑膠及非塑膠部分，塑膠部分可回收，非塑膠部分請依一般垃圾方式處理。

高雄市：安全帽檢驗標誌貼紙註明塑膠為「PP或ABS」及保麗龍部分可回收，需拆解交付環保局資源回收車隨車人員。

花蓮縣：安全帽屬不可回收物，民眾打包後可交由垃圾車處理。

台東縣：由於廢棄安全帽不易拆解，請民眾交由垃圾車收運。

連江縣：安全帽通常由多種不同材質組成，因材質組成複雜，難以回收再利用，請丟垃圾車。

