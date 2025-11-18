安全從守護孩子每一哩路開始 桃市攜手靖娟基金會推廣兒童安全座椅
隨著親子旅遊與日常接送需求增加，汽車成為幼兒最常接觸的交通運具，但兒童乘車安全卻未獲足夠重視。根據統計，109年至113年全台0至6歲兒童因未使用安全配備而在自小客車中死傷約有257人，平均一年就有50名幼童因此死傷。此外，國健署調查亦顯示，有近兩成家長從未為3歲至未滿4歲幼兒使用安全座椅，而未滿4歲中仍有近18%家長表示「不常使用」。顯見有必要提升家長的乘車安全意識，因此，桃園市政府婦幼發展局攜手靖娟兒童安全文教基金會，共同製作《汽車安全座椅宣導影片》，以專業觀點與實務示範，幫助家長正確挑選與安裝安全座椅，攜手守護孩子的第一哩路。
本次製作共推出兩支汽車安全座椅宣導影片，內容以家長視角出發，建立新生兒自出生起即應乘坐安全座椅的觀念，並帶領家長了解如何依照孩子年齡、身高體重挑選合適的座椅。影片同時示範安裝方式，提醒家長在每次出門前都應檢查是否正確固定，確保孩子在車內的每一趟旅程都安全無虞。記者會現場除首映宣導影片外，也邀請專家實地示範「汽座安裝四大關鍵」，強調「不只是買對，也要用對」的重要性，以提升照顧者實際操作信心與能力。
桃園市政府婦幼發展局杜慈容局長表示：「市府長期關注兒童安全議題，孩子的安全不能等待，此次與靖娟合作宣導影片，希望能讓正確觀念深入每個家庭，並將在桃園全區親子館與衛生所電視牆持續輪播，讓安全成為桃園親子生活的一部分。」
靖娟基金會許雅荏執行長表示：「根據美國高速公路交通安全局資料，未乘坐安全座椅的兒童死亡率是乘坐者的8倍。事故中常見的『甩鞭效應』會造成嬰幼兒頸部與頭部嚴重傷害。因此，安全座椅不是只是法律要求，而是保護孩子生命最直接的方式。本次透過宣導影片，希望讓家長除了『買對』，更能真正『用對』，把安全座椅成為每天出門前的標準動作。」
林口長庚醫院林建志醫生分享：「在臨床上常見家長因為短程或是覺得用安全帶就好，而發生事故的案例，然而行車之中的事故總是不可預期，還是希望家長行車一定要讓孩子乘坐汽車安全座椅，可以透過在家裡就讓孩子習慣汽座，或是在車上給予孩子安撫的玩具等方式，讓小孩從小養成乘坐汽車安全座椅的好習慣。」
國立成功大學公共衛生研究所呂宗學教授表示：「未來更希望規劃從醫院、月子中心端出發，讓新生兒出院就乘坐汽車安全座椅，越小開始習慣乘坐汽座，後續孩子在情緒上的反應也會比較緩和。」
育有2歲女兒的溫媽媽也分享：「透過這次的影片教學，也讓我知道原來不只2歲前要坐後向式的安全座椅，以前都認為前向式比較方便照顧孩子，但原來後向式，才是對於孩子安全相對有保障的乘坐方式」
本宣導影片亦同步上架至多個線上平台，包括桃園市育兒資源網、婦幼發展局粉絲專頁與靖娟基金會社群平台（Facebook、YouTube）。民眾除了可線上觀看，也可參與問卷填答抽獎活動，且有機會獲得實用育兒好禮，一起為孩子打造更安全的乘車環境。
