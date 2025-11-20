安全手冊教空襲時要下載APP！ 徐巧芯批：普發安全手冊失去意義

國防部日前宣布普發全國每戶1本新版「台灣全民安全指引」實體手冊，總計印製1100萬本，花費6447萬元，並動用行政院第二預備金支應，引發議論。對此，國民黨立委徐巧芯質疑，手冊應該是告訴民眾遇到空襲，當下該怎麼做、需要怎麼做，而不是還要民眾掃描QR CODE下載APP。況且，防空避難APP資訊未整合、演練未實施，急著普發根本失去意義。

(圖/全動署)

徐巧芯19日在臉書貼文寫道，她針對國防部印製的「台灣全民安全指引」手冊相關問題，詢問國防部長顧立雄。安全指引手冊建議民眾聽到空襲警報，需尋找避難點，建議可下載警政服務、消防防災ｅ點通APP，可查詢附近避難點。

徐巧芯認為，手冊應該是告訴民眾遇到空襲，當下該怎麼做、需要怎麼做，而不是還要民眾掃描QR CODE下載APP。況且，警政服務APP登入手續繁複，她想民眾遇到空襲時，應該沒有多餘時間下載。

徐巧芯(圖左)質詢顧立雄。(圖/中天新聞)

徐巧芯表示，她使用這兩個APP搜尋立法院周邊的防空避難處所，兩邊顯示的容納人數卻分別為645、1416人，人數差很大，她想請問顧立雄，遇到空襲時，該相信哪個APP資訊？

徐巧芯指出，這本全民安全指引，是要提供民眾最正確的安全指示，照理說資訊都要經過查核，不過這兩個建議下載的APP資訊卻未整合，提供的資訊也不同，真的是很大缺失，也會讓民眾無所適從。

徐巧芯表示，她也提到國防部可以盤點全台各地的防災避難處所，像立法院周邊的許多政府部門設有地下室，有足夠避難空間，卻未被納入防災處所，反而很多私人大樓、住宅被納入，這是否會影響空襲發生時，民眾避難的方便性，會不會無法進入建築物避難。

徐巧芯認為，國防部針對這點，可由全動署與內政部、各地政府進行盤點，因為這是空襲時可能遇到的問題。

徐巧芯表示，顧立雄回覆，她提到的各面向問題，包括安全指引手冊改善、資訊更新整合，以前防災APP的防空避難人數統計等，需要國防部再檢討，與各單位協調，且關於避難處所的進入問題，國防部除了盤點外，根據不同的建築處所，需要多做演練及更多協調。

徐巧芯質疑，為什麼不先確認好再發手冊？資訊都沒有統籌好，該演練也沒有演練，該通知也沒通知，發這個手冊的意義不就失去了一大半嗎？

