安全指引宣講抵澎湖 季連成籲民眾居安思危

（中央社澎湖縣25日電）行政院政務委員季連成今天在澎湖舉辦的「台灣全民安全指引」宣講會中表示，最近台北發生的隨機傷人案，已正式定位為「類恐怖襲擾」事件，籲請民眾將居安思危的意識深植心中。

內政部「台灣全民安全指引」宣講會今天在澎湖天后宮廟口舉行，吸引300多名民眾在低溫下聆聽。行政院政務委員季連成、澎湖縣長陳光復、內政部國土署長吳欣修，以及澎湖地區警消主管均到場宣講。

陳光復表示，台灣位處地震帶，颱風路徑頻繁，加上國際與區域情勢快速變化，社會面臨多元型態的風險與挑戰。民眾除了因應地震、海嘯、風災、淹水、土石流、堰塞湖崩塌等天然災害外，也應具備面對突發緊急狀況及軍事威脅的基本應變能力，才能守護自身與家人的安全。

陳光復指出，這本被暱稱為「小橘書」的安全指引，內容淺顯實用，涵蓋地震時「趴下、掩護、穩住」、海嘯來襲的垂直疏散原則、緊急避難包的準備要點，以及住家或工作地點周邊避難場所的辨識方式等，都是關鍵時刻能派上用場的重要知識。鼓勵民眾平時熟讀、理解並落實於生活中，才能在緊急狀況發生時迅速做出正確反應。

吳欣修則表示，「台灣全民安全指引」內有各項災害的安全指引，籲請每個人時刻保有危機意識，即使身處和平安全環境，也要養成危機意識觀念。

季連成在宣講中表示，內政部辦理「台灣全民安全指引」全台宣講會，今天抵達澎湖離島，表達政府關切，強調「居安思危」核心精神，並指出提升全民安全意識是守護家園的根本。

季連成並以花蓮救災經驗及近期台北維安事件為戒，指出政府雖能迅速動員志工與國軍，但民眾仍需掌握「避災與離災」主動權，唯有做好充足準備，才能形成有效嚇阻力並確保真正和平。台北張文隨機傷人案雖高於一般危安事件，但低於恐怖攻擊，因此正式定位為「類恐怖襲擾」事件，呼籲民眾具備安全概念與危安意識，將居安思危的意識深植心中。（編輯：黃世雅）1141225