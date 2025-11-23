安全指引手冊明年1月完成普發！提升全民防災及對敵人侵略應變力
〔記者林哲遠／台北報導〕新版《台灣全民安全指引》手冊即起全面普發，內政部最新送達立院的報告表示，預計在明年1月5日前完成全國約980餘萬家戶普發，指引提供警報音響識別、防空避難設施查詢管道、避難防護姿勢等多項指示，提供民眾在面對各式天災時各式應變資訊。
立法院內政委員會明將邀請內政部部長、國防部部長就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告並備詢。
內政部書面報告指出，為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰的應變能力，國防部全民防衛動員署本有編製「全民國防手冊」，114年改版為「台灣全民安全指引」，並就不同災害類型包括近期堰塞湖災害，在安全指引中提供應變資訊，以提供民眾認識各種可能危機，在平時進行準備，以利災時應變，達到「有準備，更安全」之政策目的。
普發實體紙本具必要性 有效降低數位落差
另，國防部參考近年捷克、法國、瑞典、芬蘭及立陶宛等國家陸續規劃，發布新版民防手冊或生存指南，普遍採行紙本與電子檔併行方式，透過普發或自由索取等機制提供資訊，並考量國內部分高齡民眾對線上下載不甚熟悉，加上災時可能出現斷網、停電等極端情況，普發實體紙本具有必要性，可有效降低數位落差，確保民眾於關鍵時刻能即時獲取所需資訊。
在推廣方式上，內政部說明，消防署針對地震、颱風等災害，除了以各式社群媒體提供應變資訊外，並推出「消防防災e點通APP」之防災知識專區；消防署也配合國家防災日演練辦理全民地震避難動作演練活動，以利於災害來臨時可快速反應。
針對警報發放及防空避難，內政部說，為確保極端狀況時，能即時預警民眾迅速採取避難行動以減少傷亡，警政署於安全指引中明確說明警報特徵；安全指引內提供｢警政服務APP｣及｢消防防災e點通APP｣QRcode，民眾平時可透過下載APP，熟悉附近防空避難處所，當民眾收到國家級警報簡訊時，簡訊中也會附上防空避難專區網址，點擊後即可自動定位。
內政部補充，避難防護姿勢安全指引明確提示「地下優於地上、室內優於室外」等避難原則，並說明不同情境下之應變行動。警政署亦透過圖卡、動畫短片等中英文宣導素材，強化民眾與在台外籍人士之自我防護知能，系統性推廣防空避難知識。
有關民防團隊，內政部表示，現行義警、義交、民防、山地義警及巡守隊等民力任務隊均由地方政府進行編組，在預算許可情況下，就該團隊人力缺額進行新進人員召募；此外，為強化國家整體救護與治安量能，規劃辦理備役役男初級救護員(EMT-1)繼續教育、治安維護組及防災救護組訓練、實彈射擊訓練及城鎮韌性(全民防衛動員)演習等課程。
內政部舉例，今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害期間，即由內政部指導地方政府啟動全國首次替代役備役勤務召集，投入災後復原等勤務。
至於普發作業規劃，內政部說，由國防部負責「台灣全民安全指引」印製作業，並透過郵政系統運送至各鄉(鎮、市、區)公所，內政部則配合協請各直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所完成安全指引發送至家戶作業。
內政部預告，安全指引自11月19日起進行發送，預計在明年1月5日前完成全國約980餘萬家戶普發。若民眾未領取到安全指引，可向公所、村里幹事、村里長反映，再由公所補發。
更多自由時報報導
遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
小草狂洗「綠委搭商務艙vs.黃國昌罰站」 陳柏惟打臉曝原因
其他人也在看
試辦四年的新制14天教召變這樣 光步槍射擊量就比首年「多3倍」
國防部新制教召自2022年試辦首年便備受關注，從訓期延長至14天且不休假，到逐年精進課程、教練內容，也讓新制教召不枉外界所賦予它的「最硬教召」名號；隨著今年召訓來到尾聲，有近期剛完成新制教召的召員透露，他在兩周裡除接受戰傷救護、限制空間作戰等課程，步槍射擊更打了近150發子彈，比首年規劃足足多出三倍自由時報 ・ 1 天前
8共機、6共艦擾台 國防部：3架次逾越台灣海峽中線
中國解放軍軍機、艦持續對台灰色地帶襲擾，國防部今天（23日）公布，自昨（22）日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機8架次及軍艦6艘，持續在台海周邊活動。其中，3架次軍機逾越台灣海峽中線。據國防部公布的航跡圖，昨上午7時35分至19時15分之間，共有5架次主戰機及無人機出現，其中3架次跨越海峽中線自由時報 ・ 5 小時前
中國出動26機艦擾台 12架次軍機逾線活動
國防部今（22）日公布，自昨（21）日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機18架次、軍艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊進行活動。其中有12架次軍機逾越了台灣海峽中線，並進入台灣北部的空域及西南防空識別區。國防部示意圖顯示，第一波共機活動時間為昨上午7時40分至下午2時55分，出動了8架次主戰機，自由時報 ・ 1 天前
〈府城廣角鏡〉非洲豬瘟食安責任歸屬中央或地方？
吳威志 上個月台中市梧棲一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟陽性反應，當日十二時起全國豬隻…中華日報 ・ 16 小時前
新住民發展署組織法三讀通過 掌新住民事務政策等11事項
「新住民基本法」去年7月完成立法，立法院院會今天三讀通過「內政部組織法」第5條、第7條文，以及「內政部新住民發展署組織法」，在內政部的次級機關增訂新住民發展署，掌理新住民事務政策、制度、法規的統籌規劃、研究、諮詢、協調及推動等11款事項，同時明定該法自公布後3個月施行。自由時報 ・ 1 天前
台灣全民安全指引普發 林飛帆馬士元訪視發放情形 (圖)
新版台灣全民安全指引19日起普發紙本，國安會副秘書長林飛帆（右1）21日與內政部次長馬士元（右2）等人在士林區後港里里長紀建漢（右3）陪同下，訪視指引發送情形。中央社 ・ 1 天前
婦人獨搭公車迷途 萬華暖警熱心助返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局華江派出所日前接獲欣欣客運來電稱有一名婦人搭乘公車到終點站仍不下車， […]民眾日報 ・ 2 小時前
未放棄中國籍就撤公職！學者喊「2024年前沒發生過」打臉內政部：違反憲法5原則
花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職，國民黨立法院黨團20日表示，將研議提出《國籍法》修法，使陸配參政權不受國籍法規範，保障陸配參政權，對此內政部說明，若在擁有中華民國與其他國家的國籍的情況下，擔任中華民國公職，恐涉及「忠誠義務衝突」問題，內政部重申，相關議題「立法上並沒有模糊也沒有解釋的空間」。中正大學教授羅世宏批評，內政部的主張違反憲法保障的5項基本原......風傳媒 ・ 21 小時前
台中行人地獄奪命！74歲翁綠燈過馬路遭右轉貨車撞飛…送醫不治
台中市西屯區發生行人死亡車禍，今日（23日）清晨5時許，一名74歲李姓老翁在文心路過馬路時，與一輛右轉小貨車發生碰撞，老翁當場被撞倒在地，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清肇事原因及責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
升高對日威嚇？陸23日起連2周渤海黃海執行軍事任務
中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。此舉正值中日關係...聯合新聞網 ・ 2 小時前
COP30直擊／哥倫比亞突襲反對、主席脫稿談化石燃料 峰會延一天終落幕
聯合國氣候變化綱要公約締約方第30次會議（COP30）延會談判，在巴西時間22日下午展開全體大會，迅速通過一連串協定文本...聯合新聞網 ・ 2 小時前
暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導昨（22）日是國民革命高級將領黃百韜殉國紀念日，賴清德也在臉書表達緬懷之意，他文中強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為諷刺先前祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23）日上午出席「雲林口湖健走、步步口福」活動前受訪時回應了！民視 ・ 2 小時前
批政院版《財劃法》修正案惡化中央集權 劉書彬：數據動手腳誤導大眾
立法院2024年老早就完成《財劃法》修法三讀，但行政院遲遲不提出政院對應版本，也推託不願編列預算，讓國民、民眾二在野黨批評不斷。直到20日政院終於通過《財劃法》院版修正草案，閣揆卓榮泰更喊出院版可以解決中央與地方財源分配不均的問題，還可進一步實現總統賴清德「均...CTWANT ・ 1 天前
酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人
即時中心／高睿鴻報導朝野政黨近日頻頻為中國議題爭吵不休，由於國民黨、民眾黨持續推出對中國較友善的法案、且不願譴責中方恐嚇立委沈伯洋等人，因此遭部分反對者批評為「賣台政黨」；但許多藍白支持者亦不甘示弱，最近也不斷發動輿論反擊，嗆聲說「別以為民進黨就不會賣台」。對此，成功大學教授李忠憲則分析，最近自己也在朋友圈看到類似發言不斷出現，但這句話呈現的意義卻是，藍白支持者似乎已大方承認在野黨就是賣台。民視 ・ 2 小時前
中油：24日起汽柴油價格不調整 95無鉛每公升28.6元
（中央社記者潘姿羽台北23日電）台灣中油公司今天宣布，自明天（24日）凌晨零時起，汽、柴油價格均不調整。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升新台幣27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中央社 ・ 2 小時前
下週多波東北季風襲台！專家：日夜溫差恐10度以上
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司分析師薛皓天今（23）日在臉書推測，下週將受多波東北季風影響，天氣變化劇烈，尤其西半部日夜溫差恐達10至13度。週一北部午後轉為多雲短暫雨；週二、三北東天氣依舊濕涼，苗栗、花蓮以北降溫明顯，局部有短暫雨。週二深夜西半部空曠地區低溫可能下探12至15度。週四另一波東北季風增強，加上南海颱風外圍水氣，北部、東部及東南部將轉為多雲到陰有短暫陣雨；週五水氣仍偏多。民視 ・ 2 小時前
不只TWICE！大咖歌手齊聚高雄開唱 捷運單日運量35萬人次創今年新高
韓國女團TWICE首次來台開唱，昨（22日）首場於高雄世運主場館登場，現場湧入超過5.5萬名粉絲，同日高雄還有伍佰、孫淑媚等歌手開唱，晚間瞬間大批人流散場，高雄捷運統計，昨單日運量高達35萬人次，創下今年新高。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 3 小時前