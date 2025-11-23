安全指引手冊明年1月完成普發！提升全民防災及對敵人侵略應變力

〔記者林哲遠／台北報導〕新版《台灣全民安全指引》手冊即起全面普發，內政部最新送達立院的報告表示，預計在明年1月5日前完成全國約980餘萬家戶普發，指引提供警報音響識別、防空避難設施查詢管道、避難防護姿勢等多項指示，提供民眾在面對各式天災時各式應變資訊。

立法院內政委員會明將邀請內政部部長、國防部部長就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告並備詢。

內政部書面報告指出，為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰的應變能力，國防部全民防衛動員署本有編製「全民國防手冊」，114年改版為「台灣全民安全指引」，並就不同災害類型包括近期堰塞湖災害，在安全指引中提供應變資訊，以提供民眾認識各種可能危機，在平時進行準備，以利災時應變，達到「有準備，更安全」之政策目的。

廣告 廣告

普發實體紙本具必要性 有效降低數位落差

另，國防部參考近年捷克、法國、瑞典、芬蘭及立陶宛等國家陸續規劃，發布新版民防手冊或生存指南，普遍採行紙本與電子檔併行方式，透過普發或自由索取等機制提供資訊，並考量國內部分高齡民眾對線上下載不甚熟悉，加上災時可能出現斷網、停電等極端情況，普發實體紙本具有必要性，可有效降低數位落差，確保民眾於關鍵時刻能即時獲取所需資訊。

在推廣方式上，內政部說明，消防署針對地震、颱風等災害，除了以各式社群媒體提供應變資訊外，並推出「消防防災e點通APP」之防災知識專區；消防署也配合國家防災日演練辦理全民地震避難動作演練活動，以利於災害來臨時可快速反應。

針對警報發放及防空避難，內政部說，為確保極端狀況時，能即時預警民眾迅速採取避難行動以減少傷亡，警政署於安全指引中明確說明警報特徵；安全指引內提供｢警政服務APP｣及｢消防防災e點通APP｣QRcode，民眾平時可透過下載APP，熟悉附近防空避難處所，當民眾收到國家級警報簡訊時，簡訊中也會附上防空避難專區網址，點擊後即可自動定位。

內政部補充，避難防護姿勢安全指引明確提示「地下優於地上、室內優於室外」等避難原則，並說明不同情境下之應變行動。警政署亦透過圖卡、動畫短片等中英文宣導素材，強化民眾與在台外籍人士之自我防護知能，系統性推廣防空避難知識。

有關民防團隊，內政部表示，現行義警、義交、民防、山地義警及巡守隊等民力任務隊均由地方政府進行編組，在預算許可情況下，就該團隊人力缺額進行新進人員召募；此外，為強化國家整體救護與治安量能，規劃辦理備役役男初級救護員(EMT-1)繼續教育、治安維護組及防災救護組訓練、實彈射擊訓練及城鎮韌性(全民防衛動員)演習等課程。

內政部舉例，今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害期間，即由內政部指導地方政府啟動全國首次替代役備役勤務召集，投入災後復原等勤務。

至於普發作業規劃，內政部說，由國防部負責「台灣全民安全指引」印製作業，並透過郵政系統運送至各鄉(鎮、市、區)公所，內政部則配合協請各直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所完成安全指引發送至家戶作業。

內政部預告，安全指引自11月19日起進行發送，預計在明年1月5日前完成全國約980餘萬家戶普發。若民眾未領取到安全指引，可向公所、村里幹事、村里長反映，再由公所補發。

【看原文連結】

更多自由時報報導

遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂

小草狂洗「綠委搭商務艙vs.黃國昌罰站」 陳柏惟打臉曝原因

