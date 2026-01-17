安全指引最新民調 有效提升防災行動意願

記者謝承宏／綜合報導

國防安全研究院日前公布最新民調顯示，政府發布《臺灣全民安全指引》能有效推動民眾執行防災行動，對提升全社會防衛韌性有助益，但國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成指出，如何促使民眾長期關注政府資訊並形成習慣，將是後續強化全社會韌性的重要課題。

為推廣全社會防衛韌性理念，國防部普發《臺灣全民安全指引》（以下簡稱《指引》），期透過提供國人災防資訊，提升面對各類威脅時的自我防護能力。為驗證國防政策實效，李冠成以有、無閱讀《指引》為對照組進行民意調查後，以《危機防範訊息能否促使我國民眾實際採取行動？》為題發表專文。

民調將受訪者區分2組，實驗組閱讀《指引》，對照組則閱讀與公共藝術裝置相關的內容，2組於閱讀後分別回答3項問題，包括是否打算準備緊急避難包、災難發生時是否會與家人事先約定集合地點與聯絡方式，以及是否會定期關注政府發布的防災訊息等。

調查結果顯示，閱讀《指引》的受訪者，較傾向願意採取「短期即可完成」的防災行動，例如準備緊急避難包、與家人事先約定災時集合地點等，反映具體且可操作的資訊，有助降低民眾對「該如何著手」的不確定感，進而提高行動意願。

李冠成分析，《指引》將具體做法整理成冊，明確列出可採取的準備步驟，有助於民眾依循內容落實備災準備。惟定期追蹤屬習慣行為，需要長期投入，單次訊息提供的影響有限；同時也與民眾的媒體使用習慣、對媒體與資訊來源的信任程度相關。

針對政府後續如何持續提升民眾防災意識，李冠成指出，手冊發放難百分百確認民眾是否實際閱讀，若要擴大宣導效果，可考慮結合更多宣傳管道，例如與網紅或意見領袖合作，提高訊息觸及率；此外，亦可發展如近來討論的「寵物小橘書」，以不同生活情境切入，補足家庭備災的多元需求與意願，進一步強化民眾對防災準備的整體認知與參與。

國防安全研究院日前公布最新民意調查結果，分析政府發布《臺灣全民安全指引》，能有效推動民眾執行防災行動。（全動署提供）

《臺灣全民安全指引》明確列出可採取的準備步驟，有助於民眾依循內容落實備災準備。（截自指引手冊）

