《安全指引》引發酸民批評！律師嗆「傅崐萁文宣怎不吭聲」

即時中心／温芸萱報導

政府花費6,447萬印製1,100萬份《台灣全民安全指引》，卻遭酸民批評。對此，律師林智群則在臉書反嗆，台中市每年耗資3.6億元辦購物節、花蓮縣立委傅崐萁與縣長徐榛蔚長期大量印製夫妻宣傳品，卻未見那些人提出抗議。

政府花費6,447萬元，印製1,100萬份新版《台灣全民安全指引》，近日分批發放給國人，藍委王鴻薇便質疑「是明年要打仗？還是急著消化預算浪費公帑？」。

對此，律師林智群今（20）日在臉書發文反擊。他指出，台中市政府每年砸3.6億元辦理購物節活動，卻鮮少看到同一批人提出質疑；另外，傅崐萁夫婦長年透過各類宣傳品大量印製夫妻合照，也未見那些人跳出來表示反對。

快新聞／《安全指引》挨轟！律師嗆：3.6億購物節、傅崐萁文宣都不吭聲

傅崐萁夫妻大頭貼印刷品。（圖／翻攝自林智群臉書）

林智群說，政府花6,000多萬元印製攸關民眾防災與危機應變的重要指引，同批人竟像是醒了一般，開始胡亂「大聲譴責」浪費公帑，為何前後態度截然不同？

