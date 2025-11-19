安全整備與國際接軌 普發指引手冊獲歐洲友盟高度肯定

國防部全動署發布新版《台灣全民安全指引》手冊，並於今天(19日)開始普發至各家戶，預計於明年1月5日完成發放，盼能藉此強化全民防災、避難等對應緊急危難情形的知識與能力。官員指出，這是建構「全社會防衛韌性」的關鍵一步，且自此訊息發布後，相關作為已獲得國內外的肯定。

一名政府官員指出，《台灣全民安全指引》於9月份發布以來，因內容實用且資訊完整，獲得非常正面的迴響，許多民眾積極詢問取得方式。賴清德總統已於9月份「全社會防衛韌性委員會國際論壇」宣示將讓家戶都能取得手冊，以確保全民具備必要的防災與避難知識。而此次普發，正是政府積極落實政策、保障國人生命財產安全的重要行動。

該官員表示，強化社會韌性已是國際趨勢，不只受到俄烏戰爭威脅的歐洲周邊國家如捷克、法國皆於今年宣布將家戶普發全民安全手冊，長期受到俄羅斯威脅的北歐國家如芬蘭、瑞典、愛沙尼亞也是每家每戶發放，如今台灣終於跟上此國際趨勢，此舉也受到許多歐洲友盟國家的高度肯定，肯定台灣對提升全社會韌性的努力。



台灣參考各國防災手冊製作《台灣全民安全指引》，並將普發。

據觀察，多國駐台辦事處均於社群媒體轉發我政府將普發《台灣全民安全指引》的資訊，例如芬蘭商務辦事處發文表示「此指引旨在提升大眾的安全意識，並提供實用的步驟，協助個人在面對突發狀況時做好準備並採取適當行動」，並指出「芬蘭在民生安全準備與危機應變方面擁有悠久而完善的傳統。芬蘭政府設有完整的線上備災指南，協助民眾在發生中斷或非常狀況時了解應如何因應。雖然此類威脅實際發生的機率不高，但『保持良好準備』一直是芬蘭全社會韌性的重要基礎。」此外，德國在台協會也在社群轉發，並表示「全民安全指引手冊針對不同狀況，提供大家自救與互助的方法」。



台灣普發《台灣全民安全指引》，獲得歐盟國家肯定。

「總統府全社會防衛韌性委員會」委員曾柏瑜也在臉書發文，表示她帶著「小橘書」(台灣全民安全指引)到挪威參加北極圈安全會議，意外成為全場焦點，包括北歐學者、政府官員均輪流翻閱、拍照，甚至有挪威民意代表跟她說挪威下一版民防手冊應該直接參考台灣。

政府官員表示，由此可見強化韌性整備已是國際共識。他舉例指出，歐盟今年也通過給予各會員國的韌性整備綱要，加速推廣「平時有準備、危機時更安全」的概念，這與台灣經驗一致，顯示世界各國都認識到各種災害應對能力的重要性，國際社會也已普遍認知和平必須靠實力與準備來維護，而台灣正在此正確軌道上，透過提升全民準備度來確保安全。

不過，該官員也指出中國官媒如「今日海峽」及少數在野黨政治人物以「大撒幣」為由對此進行攻擊，令人遺憾。對此，國防部18日已針對「經費來源與程序」及「普發紙本的必要性」澄清，指出普發紙本手冊是按預算法申請行政院第二預備金，並辦理公開招標，絕無刻意規避備查的狀況。此外，考量部分年長者不習慣上網閱讀，普發紙本也可有效降低數位落差，以確保相關資訊能在危急時立即發揮作用。

至於有特定人士刻意將發行《台灣全民安全指引》與戰爭做不當連結，該官員則強調，中國對區域的軍事威脅持續提升，加上台灣經常面臨地震、颱風等不可預測的災害風險，必須對國人生命與財產安全的保障投注長期且必要的公共投資，他也呼籲國人支持政府推行「全社會防衛韌性」政策，透過充分的準備，共同建立一個更安全、更具韌性的台灣。(編輯：陳士廉)