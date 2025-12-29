安全是核心跟基礎！新北跨年維安升級 動員5百警力

新北市長侯友宜強調，安全絕對是所有活動最重要的核心跟基礎。（圖／記者游承霖攝影）





1219北捷隨機攻擊事件震驚全台，有鑑於新北市淡水、八里跨年將舉辦「閃耀新北 1314 跨河煙火」活動，新北市長侯友宜今天（29日）特別前往市警局，並召集相關局處召開「強化維安精進作為會議」，預計將動員5百警力，構築結合「陸、空、科技」的嚴密防護網，確保活動在最高安全規格下順利完成，侯友宜強調安全絕對是所有活動最重要的核心跟基礎，他也表示，希望在安全底下做到滴水不漏，讓市民朋友好好欣賞全台灣最美麗的淡水河跨年煙火，期待明年會更好。

廣告 廣告

新北市長侯友宜，首先針對 1219 北捷隨機攻擊事件表達立場，並提出三項核心維安要求，「嚴厲譴責暴力」、「提高見警率、強化巡邏網」、「跨單位緊密聯防」。

新北市長侯友宜今天（29日）特別前往市警局，並召集相關局處召開「強化維安精進作為會議」。（圖／翻攝畫面）

侯友宜強調「每一次辦活動都會派出更多警力，設置密度更強的巡邏網，不容許維安有任何縫隙」，而他也要求，維安須落實跨市府、跨中央的橫向合作，將中央與地方警力緊密結合，強化部署密度，守護市民與遊客安全。

新北市警局針對即將到來的「閃耀新北 1314 跨河煙火」活動，也將採取分區偵檢與應變，針對舞台、人潮熱點及流動廁所全面實施偵檢；活動中分區巡邏，並配置「機動分遣組」與「防爆小組」，即時處置突發狀況。

新北警也將透過陸空立體監控：透過即時影像傳輸系統，結合路口監視器、「無人機空中巡航監控」及「手機信令數據」，全盤掌握會場人流密度與周邊車流動態，更投入超過 500 名警民力，在活動結束前結合義交與保全，於出入口落實分流引導，確保安全疏散。

環狀線多重災害模擬演練。（圖／翻攝畫面）

此外，市警局也將與新聞局、文化局研議，活動期間將成立「緊急應變中心」，由文化局統籌行政應變，警察、消防、衛生、交通、捷運、環保及區公所等單位全程進駐。透過專案群組及定時回報制度，建立即時通報與快速決策機制，確保資訊同步、指揮一致。

侯友宜也指出，安全絕對是所有活動最重要的核心跟基礎，新北市每次在辦理大型活動，我們都要做好詳細部屬，這幾年來我們都全力以赴，讓安全活動成為最重要的課題，接下來要辦理1314跨河煙火，是一個雙主場，我們預計要動用500警力同時出動警犬、無人機所有科技預防跟偵查，再結合大眾運輸安全，捷運、台鐵、公車全方位守護安全，希望在安全底下做到滴水不漏，讓市民朋友好好欣賞全台灣最美麗的淡水河跨年煙火，期待明年會更好。

更多東森新聞報導

解放軍環台軍演！侯友宜說話了 呼籲兩岸理性溝通

水房洗錢61.73億！ 黑幫主嫌遭起訴求刑10年

新店婦嫌公車吵大聲斥責！與情侶爆衝突竟揚言：要殺你

