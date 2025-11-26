安全溯源 農業局推國產畜禽肉蛋

農業局呼籲民眾選購國產畜禽肉及蛋品，可認明安全溯源雙倍安心。 （記者翁聖權攝）

記者翁聖權∕新營報導

最近一連發生非洲豬瘟與彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標事件，引發國人對食安問題的擔憂。農業局廿六日強調，民眾可以認明「屠宰衛生檢查合格標誌」，結合溯源二維條碼，或ＣＡＳ與ＴＡＰ標章，選擇通過上述驗證的國產畜禽肉及蛋品，經第三方嚴謹驗證，民眾能夠購買及食用雙倍安心。

農業局指出，非洲豬瘟全國禁運禁宰十五天後，於十一月七日開宰，在消費市場端已經可以選購到國產溫體豬肉。消費者購買肉品應認明合格屠宰標章，它代表國產肉品經屠宰場合格屠宰，並由屠檢獸醫師進行屠體檢查，確保屠體的衛生安全。經檢查合格之豬、牛、羊家畜屠體表面將印上紅色「屠宰衛生檢查合格標誌」，冷藏或冷凍生鮮禽肉產品包裝則會貼上「屠宰衛生檢查合格標誌」，結合溯源二維條碼，民眾可手機掃描條碼查詢到生產場、屠宰等相關資訊，品質更有保障。

國產雞蛋經洗選後於蛋殼噴印溯源碼，可看出雞蛋洗選日期、查詢出洗選場及來源牧場，還能進一步自噴印的生產方式代號，了解該雞蛋來源之蛋雞飼養方式，可強化消費者對雞蛋來源的認識。

為確保雞蛋洗選過程衛生安全，洗選場必須符合食品良好衛生規範，如屬畜牧場附設洗選室亦需符合生鮮蛋品洗選作業指引，業者亦需配合噴印溯源管理的作業稽核，以完善溯源管理，第三層消費端把關畜產品的生產追溯性。